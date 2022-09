Balanço do conflito entre Arménia e Azerbaijão "é terrível"

guerra

No conflito dos últimos dias entre a Arménia e o Azerbaijão morreram pelo menos 200 pessoas, grande parte civis e militares arménios. Para Tigrane Yegavian, investigador do Centro Francês de Investigação sobre Informações, o balanço deste conflito "é terrível", estando em vigor um cessar-fogo há 24 horas.

O conflito entre a Arménia e o Azerbaijão começou na terça-feira e foi interrompido na quinta-feira por um processo de mediação internacional que levou a um cessar fogo que já dura há mais de 24 horas entre os dois países. No espaço de dois dias, mais de 200 pessoas perderam a vida, com cerca de 135 mortos entre militares e civis arménios.

Um resultado terrível para o investigador arménio, Tigrane Yegavian, como descreveu aos microfones da RFI.

"O cessar-fogo está em vigor há 24 horas, mas o balanço humano e material é terrível, porque já se contabilizam mais de 135 mortos do lado da Arménia, o que para a escala da Arménia é importante, porque a Arménia é um país pequeno, com três milhões de habitantes. De facto, há problemas em relação ao tratamento mediático deste conflito porque ao contrário do que se passou na Ucrânia, nunca se fala de agressão, fala-se de um afrontamento entre os países, mas estamos perante uma agressão militar proveniente do Azerbaijão", defendeu.

Os dois países acusam-se mutuamente do reacendimento dos confrontos na região fronteiriça de Nagorno-Karabakh, que é estrategicamente muito importante tanto para a Arménia como para o Azerbaijão, tendo já evada a um conflito de 44 dias em 2020 que fez 6.500 mortos.

"Este ataque tem vários objectivos estratégicos, um deles é que o Azerbaijão ficou insatisfeito com o resultado do cessar-fogo de 2020, porque houve um conflito que demorou 44 dias em 2020, e o Azerbaijão quer prosseguir a ofensiva para proceder a uma limpeza étnica na região do Nagorno-Karabakh que é uma região ocupada por arménios autóctones. Em 2020, o Azerbaijão perdeu 75% dos territórios que controlava e quer acabar com definitivamente com a presença da Arménia nesta zona para poder acabar com a presença militar russa, porque há forças russas para proteger a população. O segundo objectivo é obter um corredor, uma faixa territorial, no Sul da arménia, ultra estratégica que é o Syunik, uma faixa de território que une a Arménia ao Irão e faz obstáculo entre o Azerbaijão e a sua região do Nakhichevan, que também é fronteiriça da Turquia", declarou Tigrane Yegavian.

O Presidente Emmanuel Macron falou hoje com o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pachinian, pedindo que se respeite o cessar-fogo instalado entre os dois Estados. A França está actualmente à frente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e Tigrane Yegavian considera que para assegurar a paz nesta região será necessário o envio de capacetes azuis.

"[O cessar-fogo] Vai depender muito da maneira de trabalhar da França, porque é o país que está a chefiar o Conselho de Segurança e condenou o Azerbaijão, mas esta condenação tem de se fazer acompanhar pelo envio de capacetes azuis", declarou o investigador.

