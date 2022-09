Em conflito, Quirguistão e Tajiquistão entreacusam-se de violar o cessar-fogo

Quirguistão

Voluntários concentraram-se esta sexta-feira 16 de Setembro junto do palácio do governo na capital do Quirguistão para exigir o seu envio para a zona de conflito.

Pouco depois do anúncio hoje de um cessar-fogo entre os dois países, tanto o Quirguistão como o vizinho Tajiquistão, têm estado a acusar-se mutuamente de desrespeitar o calar das armas. Nestes últimos dias, tem vindo a aumentar a tensão vigente há largos anos entre os dois países em torno da delimitação da sua fronteira comum que se estende sobre praticamente mil quilómetros.

Palco de incidentes constantes mas de fraca intensidade até agora, a zona que faz fronteira entre estes dois países pertencentes ao antigo bloco de leste, está actualmente a transpor um novo patamar.

Nestes últimos dois dias, localidades do Quirguistão junto à fronteira com o país vizinho foram alvo de ataques com um balanço oficial de pelo menos 3 mortos, sendo que hoje, de acordo com as autoridades daquele país, estão a desenrolar-se "intensos e violentos confrontos" naquela região.

Apesar dos chefes de Estado de ambos os países terem feito esta sexta-feira um apelo para a retirada das suas respectivas tropas, enquanto o Tajiquistão denuncia provocações do seu vizinho, Bichkek acusa a parte adversa de "bombardear o seu território com todo o arsenal disponível".

O governo do Quirguistão dá nomeadamente conta de bombardeamentos contra a cidade fronteiriça de Batken, no sudoeste do país, com um balanço de pelo menos 31 hospitalizações e pelo menos 4 militares feridos com armas de fogo, segundo as autoridades regionais. A delegação local do crescente vermelho indica, por sua vez, que pelo menos 19 mil habitantes daquela área foram evacuadas por precaução.

Perante esta situação, a Rússia deu conta da sua preocupação perante as violências, o seu ministério dos Negócios Estrangeiros apelando «ambas as partes a tomar medidas exaustivas e urgentes para pôr cobro a qualquer tentativa de escalada».

