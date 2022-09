Organização de Cooperação de Xangai mostra fracturas entre líderes asiáticos

Guerra na Ucrânia

Vladimir Putin deslocou-se ao Uzbequistão esta semana para se encontrar com outros líderes asiáticos, mas o apoio à Rússia dividiu a cimeira, com o primeiro-ministro Narendra Modi a dizer a Putin que esta não é a altura para uma guerra, mencionando a invasão da Ucrânia.

Publicidade Continuar a ler

A cimeira da Organização de Cooperação de Xangai reuniu-se hoje com vários líderes asiáticos a marcarem presença, sendo apresentada como uma alternativa às reuniões das organizações que são "centradas à volta do Ocidente" e dos seus problemas, mas acabou por mostrar desunião entre países que até agora estavam alinhados.

Esta foi a primeira vez que Vladimir Putin se encontrou presencialmente com o Presidente chinês, Xi Jinping, desde o início do conflito com a Ucrânia. O encontro bilateral aconteceu na quinta-feira e foi a primeira vez vez que o líder chinês saiu do seu país desde o início da pandemia.

Já hoje, perante todos os líderes reunidos, Xi Jinping afirmou que estava na altura de remodelar o sistema internacional, promovendo uma ordem mais justa e racional. Já Putin lamentou os "instrumentos do proteccionismo" e "sanções ilegais" aplicadas pelos Ocidente.

No entanto, as fracturas entre os diferentes países foram aparentes com Narendra Modi a dizer a Putin "que os tempos que vivemos não são tempos para a guerra". Os líderes do Quirguistão e do Tajiquistão também tiveram de te ruma reunião bilateral de forma a tentar resolver o conflito que surgiu entre os dois países, com as forças dos dois países a confrontarem-se nas fronteiras.

Em resposta a Modi, Putin disse que a Rússia "faria o seu melhor" para terminar o conflito o mais rapidamente possível, rejeitando qualquer entendimento com Kiev, no entanto, o líder russo já veio dizer entretanto que 2não tem pressa" para o fim da guerra, mostrando-se ambíguo quanto a uma resolução da invasão da Ucrânia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro