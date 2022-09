Oxfam: Fome extrema agravada pelas alterações climáticas

África

A fome extrema foi fortemente agravada nos países mais expostos à crise climática, o alerta é da ONG Oxfam. A organização não governamental pede aos países industrializados para reduzir massivamente as emissões gases com efeito estufa e a compensar financeiramente os países mais prejudicados pelas alterações climáticas.

Num relatório publicado esta sexta-feira, 16 de Setembro, a ONG Oxfam revela que a fome extrema aumentou 123%, desde 2016, nos 10 países mais expostos às alterações climáticas.

Nestes Estados, Somália, Haiti, Djibuti, Quénia, Níger, Afeganistão, Guatemala, Madagáscar, Burkina Faso e Zimbabué, 48 milhões de pessoas vivem numa situação de insegurança alimentar e precisam de ajuda urgente para sobreviver.

Se os conflitos e as crises económicas continuam a ser os principais responsáveis pela fome, “os fenómenos meteorológicos extremos, cada vez mais violentos, reduzem a capacidade da população mais pobre lidar com a fome”, sublinha a Oxfam.

A Somália, menos preparado para as alterações climáticas, vive a pior seca da história do país, um milhão de somalis foram obrigados a abandonar as suas casas.

A falta de água na Guatemala está a afectar a produção de milho e café, centanas de habitantes já deixaram o país.

Para a Oxfam, o facto dos Estados que menos contribuem para as alterações climáticas serem aqueles que são os mais afectados “é a prova de existência das desigualdades mundiais”.

A organização não governamental pede aos países industrializados para reduzir massivamente as emissões gases com efeito estufa e a compensar financeiramente os países mais prejudicados pelas alterações climáticas. A anulação da dívida destes Estados mais vulneráveis permitir-lhes-ia alocar mais recursos na luta contra o aquecimento global.

