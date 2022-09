Música

Protestos de diferentes latitudes voltam a reunir-se em Grândola

Áudio 01:02

Cartaz da edição de 2022 do Encontro da Canção de Protesto, em Grandôla. © Encontro da Canção de Protesto

Texto por: Luís Guita 1 min

Desde hoje e até Domingo, decorre em Grandola, em Portugal, a 4ª edição do Encontro da Canção de Protesto, uma série de eventos em que se vai reflectir sobre a ditadura no Brasil ou ouvir a música e a voz da activista francesa Dominque Grange, um dos símbolos do Maio de 68 em França.