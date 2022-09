Tiago Rocha e Miguel Espinha, experiência portuguesa ao serviço do Cesson-Rennes

Andebol

O campeonato francês da primeira divisão de andebol masculino, Liqui Moly StarLigue, arrancou há uma semana com a primeira jornada.

O Paris Saint-Germain, actual detentor do título de Campeão, entrou na prova com um triunfo por 28-33 na deslocação ao terreno do Nîmes.

A Região Parisiense, para além do PSG, tem mais duas equipas entre as 16 da primeira divisão.

O Créteil perdeu por 39-31 na deslocação ao terreno do Toulouse.

Quanto ao primodivisionário, o Ivry, perdeu em casa por 23-27 frente ao Cesson-Rennes, clube que conta com dois atletas portugueses na equipa: Miguel Espinha e Tiago Rocha.

Tiago Rocha, andebolista do Cesson-Rennes. © RFI/Marco Martins

A RFI esteve presente nesse encontro e falou com os dois andebolistas lusos.

Tiago Rocha, que marcou dois golos durante o jogo, estava feliz com este arranque de campeonato, ele que também abordou os objectivos da equipa e pessoais para esta temporada.

Tiago Rocha, andebolista do Cesson-Rennes 16-09-2022

Tiago Rocha, andebolista português de 36 anos do Cesson-Rennes, já representou o FC Porto e o Sporting CP em Portugal, o Wisla Plock na Polónia, e o Nancy em França.

Igualmente em entrevista exclusiva à RFI, Miguel Espinha, guarda-redes da equipa da Bretanha, mostrou-se satisfeito com este triunfo inicial, ele que entra na sua segunda temporada com a camisola do Cesson-Rennes. O andebolista luso também abordou os objectivos pessoais que passam por ser uma presença assídua na Selecção Portuguesa.

Miguel Espinha, guarda-redes do Cesson-Rennes 16-09-2022

Miguel Espinha, andebolista de 29 anos do Cesson-Rennes, já representou o SL Benfica, o Belenenses e o Passos Manuel em Portugal, e o Huesca em Espanha.

O Cesson-Rennes recebe nesta sexta-feira 16 de Setembro o Saint-Raphaël num jogo a contar para a segunda jornada da liga francesa, enquanto o Paris Saint-Germain acolhe o Sélestat.

Miguel Espinha, guarda-redes do Cesson-Rennes. © RFI/Marco Martins

Passamos às outras modalidades,

No futebol,

A segunda jornada da Liga dos Campeões europeus decorreu durante esta semana com a presença de três clubes portugueses - FC Porto, Sporting CP e SL Benfica -, e de dois franceses - Marselha e Paris Saint-Germain.

No Grupo H, o Paris Saint-Germain e o SL Benfica partilham o primeiro lugar com 6 pontos.

Os parisienses venceram por 1-3 na deslocação ao terreno dos israelitas do Maccabi Haifa, enquanto os lisboetas derrotaram a Juventus por 1-2 em território italiano.

No Grupo D, o Sporting Clube de Portugal lidera isolado com seis pontos, isto após o triunfo por 2-0 frente aos ingleses do Tottenham. Quanto ao Marselha, que integra o agrupamento, está no último lugar sem nenhum ponto, isto após a derrota caseira por 0-1 frente aos germânicos do Eintracht Frankfurt.

No que diz respeito ao FC Porto foi goleado em casa por 0-4 pelos belgas do Club Brugge e ocupa o último lugar sem nenhum ponto em dois jogos, enquanto no outro encontro do Grupo B, os germânicos do Bayer Leverkusen venceram por 2-0 os espanhóis do Atlético Madrid. Os belgas do Club Brugge lideram o agrupamento com seis pontos.

Ainda no que diz respeito à Liga dos Campeões europeus de futebol, os espanhóis do Real Madrid, vencedores na época passada, triunfaram por 2-0, em casa, frente aos germânicos do RB Leipzig, enquanto no encontro no Grupo F, os escoceses do Celtic e os ucranianos do Shakhtar Donetsk empataram a uma bola. Os madrilenos lideram o grupo com seis pontos.

Futebol. Imagem de Arquivo. © AFP - ADRIAN DENNIS

Por fim no ténis,

O tenista suíço Roger Federer, de 41 anos, anunciou esta quinta-feira, 15 de Setembro, o fim da carreira. Mais pormenores com Lígia Anjos.

Crónica de Lígia Anjos 16-09-2022

Roger Federer vai retirar-se dos courts dentro de poucos dias, durante a prova da Laver Cup, em Londres.

Aos 41 anos, o tenista suiço conseguiu fazer história na modalidade, inspirar as novas e mais antigas gerações e elevar o ténis além das linhas dos cortes com um jogo inteiro e artístico.

Se Roger Federer fosse um quinto elemento seria o ar, conseguindo pairar sobre os 'courts', mas também no tempo, atravessando o início do milénio de forma imponente.

Conseguiu uma dura missão, a de continuar na linha da frente durante mais de 20 anos, iniciou a carreira na Era Sampras e termina sob o reino de Alcaraz, Federer conseguiu encantar o público, com uma naturalidade que lhe é própria.

Admirador dos grandes tenistas australianos dos anos 60, como fizeram Edberg e Becker, Roger Federer renovou a modalidade no movimento sem nunca esquecer de juntar o belo e o bon. O antigo tenista francês Fabrice Santoro recordou o encontro de 2005 no US Open: "queria derrotá-lo, criando situações difíceis... era obrigado a admirar as jogadas em campo".

Em 2001, nos oitavos de final de Wimbledon, Federer, então jovem adulto no fim da adolescência, dá a conhecer a que viria a ser a melhor direita do circuito frente a Pete Sampras. Aos 19 anos, ainda sem traços graciosos, conquista os primeiros adeptos. Entre Wimbledon 2005 e o Open Austrália 2010, Federer soma 18 das 19 finais em Grand Slam. Os prémios falam por si, mas não falam de emoções. Federer fica para sempre atrás de Novak Djokovic e Rafael Nadal quanto ao número de títulos. Mas ficará à frente, para muitos adeptos, que se renderam à forma como o tenista se mexe, quase dança, entre as quatro linhas dos 'courts'.

Roger Federer, tenista suíço. © AP - Andy Wong

