Ucrânia: Vala comum descoberta em Izioum

A Ucrânia afirmou esta sexta-feira, 16 de Setembro, que uma vala comum com “cerca de 450 túmulos” foi descoberta na cidade de Izioum, recapturada às forças russas, na região de Kharkiv. Volodymyr Zelensky fala numa descoberta macabra e atribui a responsabilidades à “ocupação russa”.

Volodymyr Zelensky disse que o mundo deve saber o que provocou a ocupação russa na Ucrânia. As declarações do Presidente ucraniano são feitas no dia em que foi descoberta uma nova vala comum, “com cerca de 450 túmulos”, em Izium, uma cidade retomada aos russos recentemente, na sequência da contraofensiva ucraniana na região de Kharkiv.

Esta sexta-feira, o conselheiro da presidência ucraniana, Mykhaïlo Podoliak, escreveu nas redes socais que este é apenas um dos locais onde foi encontrada uma vala comum, acrescentando que “durante meses o terror, a violência, a tortura e as exações foram cometidas nos territórios ocupados”.

A ONU anunciou a intenção de enviar, nos próximos tempos, uma equipa a Izioum para investigar os alegados crimes de guerra.

As forças russas são acusadas pelas autoridades ucranianas de terem cometidas inúmeras exações nos territórios ocupados, nomeadamente em Boucha, nos arredores de Kiev, onde foram encontradas centenas cadáveres de civis. A Rússia rejeita estas acusações.

Em Junho, a polícia ucraniana estava a investigar a morte de mais de 12.000 pessoas, a maioria encontrada em valas comuns.

