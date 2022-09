António Guterres denuncia "divisão política sem paralelo" na comunidade internacional

ONU

Antonio Guterres Secrétaire général de l'ONU, lors de son entretien avec Marc Perelman (France 24) et Christophe Boisbouvier (RFI), à New-York, le 17 septembre 2022.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse em português em entrevista à RFI e à France24, que existe actualmente uma "divisão política sem paralelo" entre a comunidade internacional que paralisa não só o Conselho de Segurança da ONU, mas outros acordos internacionais importantes.

A 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas começou no dia 13 de Setembro sob o mote "Um momento decisivo: soluções transformadoras face a complexos desafios", abordando temas como as consequências da covid-19, a guerra na Ucrânia, os desafios das alterações climáticas e ainda as ameaças crescentes da economia mundial.

Perante todos estes desafios, em entrevista à RFI e à France24, António Guterres lamenta a "divisão política sem paralelo" que se criou entre os diferentes Estados.

"Eu creio que mais do que uma guerra fria, há uma divisão política sem paralelo nas últimas décadas que paralisa o Conselho de Segurança, mas que tem também um efeito negativo em muitos outros aspectos, por exemplo, a revisão do Tratado de Não-Proliferação que não chegou a um consenso exactamente por causa das divisões que existem entre as principais potências e, naquele caso, por causa da guerra na Ucrânia", declarou o secretário-geral da ONU exprimindo-se em português.

Para o ex-primeiro-ministro português, é preciso agora encontrar soluções comuns para os problemas que atingem a humanidade.

"É fundamental que estas divisões sejam enfrentadas, que os países compreendam que independentemente das diferenças e oposições que possam existir, nós temos hoje desafios como as alterações climáticas, como futuras pandemias, como as enormes desigualdades entre países ricos e países pobres, que não terão solução sem uma unidade da comunidade internacional, unidade em relação à qual estamos muito, muito longe", declarou.

Quanto ao conflito na Ucrânia, António Guterres teme uma escalada da violência e que não há perspectiva para o início das negociações para a paz.

"Temo uma escalada militar. As perspectivas para uma negociação da paz estão muito longe. Os ucranianos e os russos pendam que podem ganhar a guerra, eu não vejo qualquer possibilidade para estabelecer, a curto prazo, um negociação séria para a paz", indicou o secretário-geral da ONU.

