Futebol: Benfica venceu, FC Porto e Sporting CP perderam pontos na Liga Portuguesa

A sétima jornada do campeonato portuguesa da primeira divisão de futebol decorreu no passado fim-de-semana. O Benfica venceu, enquanto o FC Porto e o Sporting CP perderam pontos.

Na Liga Portuguesa, o SL Benfica venceu por 5-0 o Marítimo, no Estádio da Luz em Lisboa, e continua na liderança no Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os golos foram apontados pelo avançado português Rafa Silva, pelo avançado brasileiro David Neres, pelo médio alemão Julian Draxler e pelo avançado luso Gonçalo Ramos, que bisou.

O Benfica lidera a liga portuguesa com 21 pontos em 21 possíveis após a sétima jornada que decorreu este fim de semana.

O Sporting de Braga ocupa actualmente a 2ª posição com 19 pontos, isto após o triunfo por 2-0 frente ao Vizela, no Estádio Municipal da cidade minhota.

Os tentos foram apontados pelos avançados portugueses Vitinha e Ricardo Horta.

FC Porto e Sporting não venceram

O FC Porto, detentor do título de campeão, está no terceiro lugar com 16 pontos, isto após o empate a uma bola na deslocação ao terreno do Estoril.

O único tento dos dragões foi apontado pelo avançado iraniano Mehdi Taremi aos 90+9 minutos, de grande penalidade, enquanto o golo da equipa da casa foi marcado pelo avançado português Tiago Gouveia.

Quanto ao Sporting Clube de Portugal perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno do Boavista. O único tento dos leoninos foi apontado pelo avançado britânico Marcus Edwards, enquanto os dois golos da equipa da casa foram marcados pelo avançado português Bruno Lourenço.

Com esta derrota, os leoninos desceram para o 8° lugar com dez pontos, a onze do líder da prova.

