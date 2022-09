Joe Biden afirma que Estados Unidos estão prontos para defender Taiwan, Pequim reage

Entrevistado pelo programa 60 Minutes da CBS, Joe Biden falou sobre a posição dos Estados Unidos da América em Taiwan após Washington ter anunciado um negócio de armas no valor de 1,1 mil milhões de dólares com Taipé na semana passada.

Depois da visita da Secretária de Estado norte-americana Nancy Pelosi à ilha no mês passado, as declarações do Presidente dos EUA causaram agitação na China.

Contudo, Biden reafirmou que a posição americana sobre o assunto de uma só China não tinha mudado e que seria apropriado que a China e Taiwan encontrassem uma base comum.

President Biden tells 60 Minutes that U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. However, after our interview, a White House official told us that U.S. policy on Taiwan has not changed. https://t.co/ANg54LifSH pic.twitter.com/V5qjoqF36T