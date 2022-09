Ucrânia/Rússia

Ucrânia acusa Rússia de bombardear central nuclear

A Ucrânia acusou esta segunda-feira a Rússia de ter bombardeado a central nuclear Pivdennonooukrainsk, no sul do pais. Moscovo nega as acusações. via REUTERS - ENERGOATOM STATE COMPANY

Texto por: RFI 1 min

A Ucrânia acusou esta segunda-feira, 19 de Setembro, a Rússia de ter bombardeado a central nuclear Pivdennonooukrainsk, no sul do pais, manifestando mais uma vez receio de um incidente nuclear. Moscovo nega as acusações.