António Guterres abre Assembleia geral das Nações Unidas e alerta o mundo

“O nosso mundo está a viver grandes dificuldades.”

Eis sãos as palavras do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres ao abrir a assembleia geral da ONU. Guterres alerta que o mundo está “bloqueado por um disfuncionamento mundial colossal” e que esta semana será decisiva para tentar conter estes problemas.

Num momento em que a guerra russo/ucraniana continua, o secretário-geral da ONU deixou uma mensagem aos beligerantes “não podemos continuar assim”, tendo em conta a ausência do presidente russo, Vladimir Putin nesta cimeira.

Uma situação que levou António Guterres qualificou de G-Nothing em referência ao G8, grupo das maiores potências mundiais que é agora o G7 depois da exclusão da Rússia, desde o início da invasão da Ucrânia.

We are gridlocked in colossal global dysfunction.

The @UN Charter and the ideals it represents are in jeopardy.

We have a duty to act.

We need concerted action everywhere anchored in respect for international law and the protection of human rights. pic.twitter.com/GDwATq56rf