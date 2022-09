Dezenas de mortos em Myanmar, depois de ataque de helicópteros da Junta ao poder

Aconteceu no dia 16 de Setembro, uma escola onde aulas estavam a ser dadas foi atacada por helicópteros. Duas versões estao a ser destacadas, Num momento onde os conflitos entre os rebeldes pró democracia e a Junta ao poder estão a aumentar... Numa escola localizada perto de um mosteiro budista no centro do Myanmar, dezenas de pessoas foram feridas, enquanto seis adultos e sete crianças foram mortos depois terem sido atacados por vários helicópteros MI35 que pertence ao governo.

Numa declaração, a Junta acusou os rebeldes pró-democracia de utilizarem as escolas como escudos humanos para se esconderem e esconder os seus equipamentos.

Segundo o governo, os confrontos tiveram lugar enquanto as forças armadas inspecionavam a escola. Foi neste moment que, segundo o governo, as Forças de Defesa Popular e o Exército da Independência de Kachin abriram fogo.

#Myanmar army spokesman says it’s being accused of launching air strikes in Sagaing which killed children, and the matter is politicised and timed ahead of UN Security Council meeting

Army instead accuses resistance forces of using kids as human shields