Japão

Tufão deixa rasto de destruição no Japão

A passagem do tufão Nanmadol no Japão provocou, na noite de ontem, ventos fortes e precipitações recordes em várias regiões do país. AFP - HANDOUT

Texto por: RFI 1 min

A passagem do tufão Nanmadol no Japão está a provocar ventos fortes e precipitações recordes em várias regiões do país. De acordo com as autoridades, quatro pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas, 14 delas estão em estado grave.