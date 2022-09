Irão enfrenta manifestações para mais liberdades de expressão

Mulheres a cortar o cabelo, manifestações por todo o país, a República Islâmica do Irão está a passar um momento controverso da sua historia. Embora as autoridades tenham negado através de um vídeo que Mahsan Amani morreu nas mãos da polícia de moralidade, os manifestantes não acredita a versão oficial

da situação para exigir mais liberdades para as mulheres.

Desde a morte Mahsan Amani, circulam vídeos na web mostrando milhares de pessoas que se manifestam por todo o país.

À margem destas manifestações, várias pessoas foram feridas e uma pessoa morreu na província de Kermanshah. Numa declaração à agência de notícias iraniana FARS, o procurador da província, Sharam Karami, disse que a pessoa morta e os feridos "foram alvo de armas não utilizadas pelas forças armadas iranianas". Para além dos ferimentos do lado dos manifestantes, o procurador adiantou que membros das forças armadas tinham sido feridos.

Entretanto, hoje, o Presidente iraniano Ebrahim Raissi reagiu à situação no seu país durante o seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU. Raissi denunciou a forma como o Ocidente tratou a questão: "Há dois pesos e duas medidas, com atenção apenas para um lado e não para o outro. Em reacção, o Presidente americano Joe Biden indicou no seu discurso que os Estados Unidos da America “estava no lado dos cidadãos que estão a manifestar para os seus direitos.”

Resta saber como a situação irá evoluir. Atualmente, a rede social Instagram já não é utilizável na República Islâmica do Irão e os manifestantes receiam uma repressão crescente, enquanto as manifestações continuam.

We the women of Iran remove our hijab and chant against religious dictators, we risk jail and killing but we have dream;

We want to get ride of Islamic regime. Hear us.#MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/QsqZB9A89L