Joe Biden: "A Rússia tentou apagar um Estado soberano do mapa"

O Presidente americano, Joe Biden, pronunciou-se, esta quarta-feira, 21 de Setembro, sobre a guerra na Ucrânia e teceu duras críticas à Rússia. O chefe de Estado norte-americano referiu que o Kremlin tentou "apagar um Estado soberano do mapa".

"Vamos dizer as coisas como elas são. Um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU invadiu o seu vizinho, tentando apagar um estado soberano do mapa", começou por referir.

Biden defendeu que existe uma clara violação da Carta dos Direitos Humanos: "A Rússia violou, sem vergonha, a carta das Nações Unidas. Há uma proibição clara de que os países assumam o território do vizinho pela força".

O Presidente americano relembrou, em seguida, as mais recentes declarações feitas por Vladimir Putin, esta quarta-feira. O líder do Kremlin destacou 300 mil militares da reserva para reforçar o contigente militar na Ucrânia e fez várias ameaças ao Ocidente.

"Hoje, o presidente Putin fez mais ameaças nucleares contra a Europa, desconsiderando as responsabilidades de um regime de não proliferação", recordou Biden.

A guerra na Ucrânia trata-se de uma guerra brutal e desnecessária, escolhida por um homem", disse o chefe de Estado americano.

Biden falou também sobre os ataques contra infraestruturas civis que constituem "ainda mais provas dos crimes de guerra horríveis cometidos pela Rússia".

"Isto deveria fazer o vosso sangue gelar. É por isso que 141 nações na Assembleia-Geral se juntaram para condenar, sem qualquer dúvida, esta guerra da Rússia contra a Ucrânia", salientou ainda, reiterando que os Estados Unidos da América continuarão a ajudar, de forma massiva, a Ucrânia.

Estados Unidos não procuram "conflito" ou "guerra fria" com a China

Joe Biden falou ainda sobre a relação dos Estados Unidos com a China e garantiu que o país não procura um "conflito" ou "uma guerra fria" com a China.

"Deixem-me ser muito directo sobre a competição entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos não estão à procura de um conflito nem de uma Guerra Fria" com a China, referiu.

Recorde-se que, nos últimos meses, a tensão entre Washington e Pequim tem vindo a aumentar devido a Taiwan e intensificou-se após a visita de Nancy Pelosi, Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, à ilha.

A Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, participa numa reunião com a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, no gabinete presidencial em Taipé, Taiwan, a 3 de Agosto de 2022. VIA REUTERS - TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE

Americanos apoiam "as mulheres corajosas" do Irão

O Presidente americano pronunciou-se ainda sobre a morte de Mahsa Amini, uma jovem, de 22 anos, que foi espancada pela polícia, no Irão, por não estar a utilizar corretamente o véu islâmico. Este episódio deu origem a várias manifestações no país e as mulheres queimaram, inclusivamente, em várias circunstâncias o hijab como forma de protesto.

Biden demonstrou a solidariedade do povo americano e disse que os Estados Unidos apoiam "a coragem das mulheres do Irão".

"Hoje apoiamos os corajosos cidadãos e as corajosas mulheres do Irão, que, neste momento, estão a manifestar-se para assegurar seus direitos básicos", declarou.

Um homem olha para um jornal com a fotografia da capa de Mahsa Amini, uma mulher que morreu após ter sido presa pela "polícia de moralidade" da República Islâmica, em Teerão, Irão, a 18 de Setembro de 2022. VIA REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Biden anuncia 2.9 mil milhões de dólares para lutar contra a insegurança alimentar

Antes do início da Assembleia Geral das Nações Unidas, Joe Biden, já tinha anunciado um pacote de 2.9 mil milhões de euros para lutar contra a insegurança alimentar, algo que voltou a reiterar durante o discurso.

Esta nova ajuda americana "vai salvar vidas através de intervenções de emergência e investir a médio e longo termo na assistência à segurança mundial", tinha já esclarecido a Casa Branca.

