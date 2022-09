Republica Islamica do Irão a beira de uma nova era ?

Irão

No Irão, no sexto dia de manifestações depois da morte da jovem mulher de 22 anos no comissariado da polícia da moralidade. Enquanto os protestos aumentam, segundo a agência de informação iraniana FARS, 17 pessoas já morreram desde o início dos protestos. Por outro lado a ONG Iran Human Rights fala de 31 mortos depois de seis dias de manifestações.

Como irá evoluir a situação? Será que o actual movimento de protesto tem as armas para conseguir mudar a sociedade iraniana? Quais são os novos elementos nestes protestos desde as manifestações para o poder de compra em 2019? Estas são as perguntas a qual Dejanirah Couto, historiador e especialista do Médio Oriente, respondeu para a RFI.

Para compreender o movimento actual no Irão, é preciso ser capaz de compreender a sua sociedade, de acordo com Djenirah Couto. Como prova, uma variante que nunca tinha aparecido nos debates iranianos, o facto de a morte de Mahsa Amini ter ocorrido numa província com uma maioria curda.

La présence combative des femmes et filles d’Iran, aux côtés des jeunes et des hommes épris de liberté, qui crient « à bas Khamenei », a poussé les pasdarans à reculer. Cela annonce une république démocratique fondée sur l'égalité et la souveraineté du peuple pic.twitter.com/lzcHO4tkLf — Maryam Radjavi (@Maryam_Rajavi_F) September 21, 2022

«A jovem que foi morta ou que morreu, não se sabe bem, é d’origem curda e a zona donde ela vem, que é uma zona tampão é uma província limítrofe que tem algumas veleidades independentistas separatistas. A questão Curda no seu conjunto que aparece pela primeira vez nesta conjuntura, mas dentro de um quadro iraniano. Porque até aqui tem sido num quadro turco, mas não, num quadro iraniano…”

Neste contexto, é difícil prever como a noção de independência curda pode ter um impacto na actual crise na República Islâmica do Irão. Se estas exigências entrassem no debate, passaríamos de uma situação "interna ao Irão" para algo mais regional e "para além das fronteiras do Irão".

The scenes in Iran are astonishing. How far will these protests go? pic.twitter.com/AJeHB0yyYB — Frida Ghitis (@FridaGhitis) September 20, 2022

Tendo em conta esta variante, é importante analisar a própria composição da sociedade iraniana, porque do ponto de vista ocidental, as manifestações parecem incendiar o país, há que ter em conta que cidades como “Shiraz ou Teerão são excepções numa sociedade rural e profundamente conservadora.”

«A que enquadrar o movimento das mulheres nesta ideia de uma sociedade conservadora que é uma sociedade extraordinariamente regida pela parte masculina e por tanto esses movimentos feministas o de jovens mulheres, tem algum poder nestes ciclos restritos, mas eu não creio que tenham meios de tocar o conjunto todo da sociedade iraniana bastante masculina e bastante conservadora…”

Além disso, acrescentando a esta noção, o facto de que o regime tem o poder de restringir e encerrar tais manifestações, parece ainda mais difícil imaginar uma mudança drástica na sociedade iraniana. Desde ontem, as redes sociais Instagram e Whatsapp já não são acessíveis no Irão e é cada vez mais difícil entrar em contacto com o povo iraniano. Será que os jovens têm realmente capacidade para mudar as coisas?

«A sociedade está completamente fechada, por forças policiais, não esquecer o papel das milícias do regime, que são extremamente importantes. Por tanto é aquilo que se pode dizer um regime que esta verdadeiramente fechado a cadeado. Por tanto a juventude não tem meios para fechar este cadeado.”

A luta pelas liberdades será um movimento que levará tempo a entrar na mentalidade da maioria dos iranianos, mas é impossível mudar o regime "até que o regime se mude a si próprio".

