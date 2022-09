Zelensky na ONU: A Rússia é "a única que quer a guerra"

Zelensky não quis deixar o país num momento crucial da guerra e dirigiu-se à Assembleia Geral da ONU à distância, através de uma mensagem gravada, no mesmo dia em que Vladimir Putin anunciou uma "mobilização parcial de 300 mil reservistas" para reforçar o contingente militar na Ucrânia.

Com a sua t-shirt verde militar de marca vestida, o Presidente ucraniano defendeu que este anúncio de Moscovo demonstra que o Kremlin não está disposto a negociar.

Os russos falam sobre negociações, mas anunciam uma mobilização militar. Eles falam sobre as negociações, mas anunciam pseudo-referendos nos territórios ocupados da Ucrânia", salientou.

Na mensagem transmitida esta quarta-feira, Vladimir Putin deixou ainda ameaças de cariz nuclear contra o Ocidente. Zelensky referiu que esta "chantagem da radiação" da Rússia é "algo que nos deve preocupar todos porque ninguém vai descobrir uma vacina contra as doenças da radiação".

O chefe de Estado ucraniano pediu uma "punição justa" para a Rússia pela agressão à Ucrânia e também contra o povo ucraniano.

"Foi cometido um crime contra a Ucrânia e exigimos uma punição justa. O crime foi cometido contra as fronteiras de nosso estado. O crime foi cometido contra a vida de nosso povo”, salientou.

O chefe de Estado ucraniano reiterou que a Rússia é a única que quer guerra, contrariamente aos anseios da Ucrânia, da Europa e do mundo.

"A Ucrânia quer paz, a Europa quer paz, o mundo quer paz. Vimos quem é o único que quer a guerra - há apenas uma entidade que diria agora, se pudesse interromper o meu discurso - que está feliz com esta guerra, com a sua guerra. Não vamos deixar essa entidade prevalecer sobre nós, mesmo sendo o maior estado do mundo", disse.