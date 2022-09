António Costa defende uma evolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas

Portugal

António Costa, primeiro-ministro português, discursou ontem na tribuna da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque e pediu uma evolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No seu discurso, Costa, reiterou o apoio de Portugal à Ucrânia.

O chefe do governo português pediu solenemente aos membros das Nações Unidas mudanças no seio do Conselho de Segurança. Para António Costa, a evolução do funcionamento desta instituição é muito importante.

"Precisamos por isso de um conselho de segurança representativo, ágil e funcional, capaz de responder aos desafios do século 21, sem ficar paralisado e cuja acção possa ser descortinada pelos restantes membros das Nações Unidas.

Um conselho de segurança que integre uma visão abrangente, reconhecendo nomeadamente, o papel das alterações climáticas, como aceleradoras dos conflitos.

Um concelho de segurança, onde os pequenos Estados estejam mais justamente representados, onde o continente africano esteja presente e onde pelo menos o Brasil e a Índia tenham assento", defendeu António Costa.

Por outro lado, o chefe do governo português também exortou a Rússia para pôr fim à invasão da Ucrânia, apelando a um cessar-fogo para entrar num processo de paz.

“Não podemos, por isso, deixar de condenar, uma vez mais, a agressão russa e aqui reforçar o apoio de Portugal à soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia. A Rússia deve cessar as hostilidades e permitir a criação de um diálogo sério e sustentado, orientado para o cessar-fogo e para a paz.

Este, não é o tempo da Rússia escalar este conflito ou fazer irresponsáveis ameaças de recursos às armas nucleares", considerou António Costa.

O primeiro-ministro português participou -desta feita- pela terceira vez (2017 e 2020) na Assembleia-geral da ONU, a primeira desde o início do conflito entra Rússia e a Ucrânia.

