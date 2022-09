EUA facilitam acesso dos iranianos à internet

No Irão, milhares de pessoas saíram às ruas, esta sexta-feira, naquele que é o sétimo dia consecutivo de protestos devido à morte de Mahsa Amini, de 22 anos. A jovem curda foi assassinada pela “Polícia da Moralidade” por não estar a utilizar corretamente o véu islâmico. Nos últimos dias, o acesso à internet tem sido limitado pelas autoridades, mas Washington já anunciou que vai ajudar Teerão.

Publicidade Continuar a ler

Nos últimos dias, a revolução está em curso no Irão. Milhares de pessoas, incluindo muitas mulheres, decidiram sair às ruas para protestar e muitas delas “queimaram” os seus véus como forma de protesto contra a violência policial levada a cabo contra Mahsa Amini, jovem curda que veio a falecer no hospital . Os manifestantes envolveram-se em acesos confrontos com as autoridades.

O Presidente do país, Ebrahim Raisi, pronunciou-se esta quinta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e prometeu a abertura de uma investigação relativa a este crime. Apesar disso, desvalorizou os protestos e criticou "os dois pesos e as duas medidas" do Ocidente.

"Quando incidentes deste tipo ocorrem por todo o mundo, deve ser aplicada a mesma regra. Porquê pedir investigações só nesta questão e não exatamente o mesmo pelos que perdem a vidas nas mãos das forças da ordem no Ocidente, na Europa ou nos Estados Unidos? Porque é que não há investigações a espancamentos injustos?", indagou o chefe de Estado.

Um órgão de comunicação social estatal deu conta, esta quinta-feira, da morte de 17 pessoas. Várias ONG’s contrariam este balanço e falam em mais de 30 mortos. Tratam-se das manifestações mais violentas desde 2019.

Washington ajuda Teerão

Nos últimos dias, foram impostas duras restrições à utilização de internet no país. De acordo com observadores internacionais, esta atitude pretende impedir que sejam divulgadas imagens da repressão, levada a cabo pelas autoridades, um pouco por todo o país.

Esta sexta-feira, os Estados Unidos da América anunciaram o levantamento de determinadas proibições comerciais com o Irão, o que irá permitir "às empresas tecnológicas oferecer ao povo iraniano mais opções para plataformas e serviços seguros", segundo Wally Adeyemo, representante do Departamento do Tesouro dos EUA.

"Com estas mudanças, estamos a ajudar o povo iraniano a estar mais bem equipado para contrariar os esforços do governo para o vigiar e censurar", salientou ainda.

"Enquanto os corajosos iranianos tomam as ruas para protestar contra a morte de Mahsa Amini, os Estados Unidos estão a redobrar o seu apoio ao livre fluxo de informação ao povo iraniano", rematou o mesmo responsável.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro