Israel/Palestina/ONU

ONU: PM de Israel defende solução de dois Estados

O primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, discursou na Assembleia Geral da ONU esta quinta-feira, 22 de Setembro de 2022. AP - Julia Nikhinson

Texto por: RFI 2 min

O primeiro-ministro israelita afirmou ontem, 23 de Setembro, que a criação de dois Estados é a única solução para resolver o conflito israelo-palestiniano. As declarações do Yaïr Lapid, foram feitas durante o seu discurso na Assembleia geral da ONU, o responsável político disse ainda que o programa nuclear do Irão representa uma ameaça.