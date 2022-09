Ucrânia: arrancaram referendos nas zonas ocupadas pelos separatistas russos

Referendos/Ucrânia

Arrancaram hoje e prolongam-se até à próxima terça-feira os referendos em quatro localidades ucranianas, ocupados pelos russos. O objetivo é anexar “oficialmente” estes territórios à Rússia.

Na Ucrânia, as regiões de Lugansk e Donetsk, localizadas no Donbass, no leste do país, bem como Kherson e Zaporijia, no sul, controladas parcial ou totalmente pelo Kremlin, começaram a votar, na manhã desta sexta-feira, a anexação à Rússia.

As consultas populares deverão durar cinco dias, desta esta sexta-feira até ao próximo dia 27 de Setembro. O objectivo inicial de Moscovo era realizar os referendos em Novembro, mas devido à rápida contra-ofensiva ucraniana, os planos foram modificados.

As autoridades pró-russas na Ucrânia referiram que a votação será feita de porta em porta devido aos combates. Algumas mesas de voto presenciais abrirão apenas no último dia da votação. Deverão ser abertas 450 mesas de voto em Donetsk, 461 em Luganks, 394 em Zaporijia e 198 em Kherson, segundo a mesma fonte.

O anúncio oficial da realização dos referendos foi feita por Vladimir Putin, no discurso transmitido na quarta-feira, no mesmo dia em que anunciou a mobilização de 300 mil reservistas para reforçar o contingente militar na Ucrânia e ameaçou o Ocidente de que poderia utilizar armas nucleares.

De acordo com analistas, Moscovo poderá, no futuro, invocar a necessidade da utilização destas armas para defender estas regiões, que passarão a pertencer ao Kremlin.

Kiev e o Ocidente já reagiram a esta decisão russa e classificaram os referendos como “uma farsa” e já afirmaram que não reconhecerão os resultados dos mesmos. Muitos líderes ocidentais acreditam que esta atitude pode levar a uma nova escalada do conflito.

Secretário-geral da ONU já reagiu

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também já reagiu a esta decisão do Kremlin e mostrou-se "profundamente preocupado".

"Qualquer anexação de território pertencente a um Estado por outro, em resultado da ameaça ou uso da força, é uma violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional", defendeu António Guterres.

De salientar que, em 2014, as autoridades pró-russas na Crimeia também convocaram um referendo, que levou à anexação deste território.

