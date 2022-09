10° dia consecutivo de protestos e de severa repressão no Irão

Irão

Um dos mais altos dignitários religiosos do Irão, o ayatollah Hossein Nouri Hamedani, apelou hoje as autoridades do seu país a "ouvir o povo", no momento que os iranianos acabam de ir para a rua pelo 10° dia consecutivo para protestar pela morte de Mahsa Amini, jovem curda de 22 anos que morreu no passado dia 16 de Setembro, 3 dias depois de ser detida por não usar o véu islâmico de "forma adequada".

"Os responsáveis têm de ouvir as reclamações da população, têm de resolver os seus problemas e têm de demonstrar sensibilidade relativamente aos seus direitos" disse ontem em comunicado o ayatollah Hossein Nouri Hamedani, 97 anos, um dos maiores defensores do poder do guia supremo iraniano Ali Khamenei.

Esta tomada de posição acontece quando os protestos estão agora a ganhar um novo rosto, o de mais uma mulher, Hadis Najafi, uma jovem de 20 anos que foi morta, a 22 de Setembro, na rua pela polícia com seis tiros no peito, pescoço e cabeça. O curto vídeo da sua morte colocado a circular na semana passada, incendiou ainda mais os ânimos no país, mas também fora.

Para além de ter alastrado pelo país, as acções de protesto multiplicam-se noutros países, nomeadamente no vizinho Iraque, onde várias centenas de mulheres manifestaram esta segunda-feira em Kamichli, no norte do país controlado pelos curdos.

Nos últimos dias, Londres, Atenas, Berlim, Bruxelas, Istambul, Madrid, Nova Iorque e Paris, foram igualmente palco de manifestações de apoio às mulheres iranianas.

Em Londres, os manifestantes entraram em confronto com as forças policiais no exterior da embaixada do Irão em Inglaterra. Em Paris, a polícia usou gás lacrimogéneo para impedir os manifestantes de chegar à embaixada do Irão, na capital francesa.

Ontem, a União Europeia condenou o uso generalizado da força contra os manifestantes no Irão, que considera “injustificável e inaceitável”.

Oficialmente, já morreram 41 pessoas desde o início dos protestos, na sua maioria manifestantes, mas a ONG Iran Human Rights baseada em Oslo estima que o número de vítimas poderia ascender a pelo menos 57 mortos.

Segundo as autoridades mais de 1.200 manifestantes foram detidos desde o início dos protestos há mais de uma semana. O Comité pela Protecção dos Jornalistas contabilizou hoje 18 jornalistas entre os presos.

O Irão que coloca esta situação por conta de "conspirações estrangeiras", apontando o dedo aos Estados Unidos e seus aliados parece, para já, optar por continuar pela via da repressão.

Ainda ontem, Gholamhossein Mohseni Ejeï, chefe do poder judicial no seu país, avisou que não pretende "ser indulgente" com "os instigadores dos tumultos".

