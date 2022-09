Japão: funeral de Estado de Shinzo Abe gera contestação

Japão

Funeral de Estado do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, no Nippon Budokan, em Tóquio, a 27 de Setembro de 2022.

O antigo primeiro-ministro japonês morreu aos 67 anos depois de ter sido baleado durante um comício eleitoral. O funeral de Estado de Shinzo Abe está a despertar um grande descontentamento.

As cerimónias de homenagem ao antigo primeiro-ministro, um dos líderes menos consensuais do país estão a dividir a opinião pública. Esperam-se cerca de 4.300 pessoas nas cerimónias e cerca de 50 membros de vários governos.

Entre os convidados diplomáticos destacam-se a vice-presidente dos Estados Unidos da América, Kamala Harris, a antiga primeira-ministra britânica Theresa May e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

A organização das cerimónias fúnebres foi decididas pelo primeiro-ministro Fumio Kishida e pela liderança do Partido Liberal Democrático (PLD), no poder, sem consultar a oposição, que não vai estar presente. Desde o anúncio do funeral, o actual primeiro-ministro, Fumio Kishida procurou, sem sucesso, justificar a decisão com dois argumentos: Shinzo Abe fortaleceu a aliança com os Estados Unidos e contribuiu para tirar o país da crise económica de 2011.

Uma decisão que chocou mais de 60% dos japoneses que se opõem a este tributo nacional. A popularidade de Fumio Kishida caiu abaixo dos 30%. Apenas as gerações mais jovens (18-29 anos), uma minoria da sociedade japonesa envelhecida, mostraram estar a favor destas cerimónias de Estado, cujo valor estimado representa 1,7 mil milhões de ienes, ou 12,2 milhões de euros, alimentando o descontentamento face a uma inflação galopante. Nos últimos dias surgiram petições, fóruns, manifestações para contestar a homenagem dispendiosa.

O antigo primeiro-ministro japonês morreu, aos 67 anos, depois de ter sido baleado durante um comício eleitoral. Shinzo Abe foi alvejado com dois tiros pelas costas, do lado esquerdo e no pescoço, e acabaria por não resistir aos ferimentos.

