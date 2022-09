Guiné Conacri

Guiné Conacri : Início de julgamento histórico da violência no estádio da capital

Áudio 01:10

Moussa Dadis Camara ao chegar do exílio em Conacri, Guiné, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. O homem que liderou um golpe na Guiné em 2008 e cujo breve reinado foi marcado por um massacre no estádio contra manifestantes pacíficos regressou ao país da África Ocidental após mais de uma década no exílio. © AP Photo/Diallo Abdoul Aziz

Texto por: Lucas Gonçalves 2 min

Na Guiné Conacri começa hoje o julgamento do massacre de 28 de Setembro de 2009. Sob pressão do Tribunal Penal Internacional e após oito anos de investigação, onze figuras políticas e militares da antiga junta militar serão julgadas pelo massacre que aconteceu no estádio da capital há 13 anos. Entre os onze réus encontra-se o antigo ditador Moussa Dadis Camara, que regressou à Guiné para assistir ao julgamento.