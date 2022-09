Irão: Polícia ameaça usar "toda a força" contra manifestantes

Irão

O comandante da polícia do Irão avisou esta quarta-feira, 28 de Setembro, que as forças de ordem vão usar “toda a força” contra os manifestantes que há 12 dias denunciam a morte de Masha Amini.

"Hoje, os inimigos da República Islâmica do Irão e alguns desordeiros procuram perturbar a ordem e a segurança da nação utilizando todos os pretextos", afirmou o comandante da polícia em comunicado.

Os manifestantes saem à rua todas as noites desde o passado dia 16 de Setembro, data em que a jovem iraniana de 22 anos morreu no hospital, três dias depois de ter sido detida em Teerão.

Masha Amini foi detida por não cumprir uma das normas mais restritas, respeitantes ao código de vestuário imposto às mulheres na República Islâmica do Irão desde 1979.

Na semana passada, o Presidente Ebrahim Raisi, prometeu, diante da Assembleia geral da ONU, a abertura de uma investigação relativa a este crime. Apesar disso, desvalorizou os protestos e criticou "os dois pesos e as duas medidas" do Ocidente.

"Quando incidentes deste tipo ocorrem por todo o mundo, deve ser aplicada a mesma regra. Porquê pedir investigações só nesta questão e não exatamente o mesmo pelos que perdem a vidas nas mãos das forças da ordem no Ocidente, na Europa ou nos Estados Unidos? Porque é que não há investigações a espancamentos injustos?", indagou o chefe de Estado.

Nos últimos dias, Londres, Atenas, Berlim, Bruxelas, Istambul, Madrid, Nova Iorque e Paris, foram igualmente palco de manifestações de apoio às mulheres iranianas.

Esta quarta-feira, o governo espanhol convocou o embaixador do Irão em Espanha para mostrar o descontentamento com a repressão das manifestações no Irão.

Segundo o último balanço enviado à agência de notícias AFP "cerca de 60 pessoas morreram desde 16 de Setembro". As fontes da agência AFP contrariam o balanço divulgado pela polícia iraniana que fala em apenas dez mortos.

De acordo com a polícia local, 1.200 manifestantes foram detidos nos protestos que ocorrem em todo o país.

