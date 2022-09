Portugal/Rússia

Pedro Abrunhosa reitera condenação da invasão russa da Ucrânia

O cantor português Pedro Abrunhosa em Paris a 17 de Maio de 2013 Foto: Aurélio Vasques

Texto por: Miguel Martins 2 min

O músico português Pedro Abrunhosa está no centro de uma polémica com a embaixada russa por ter criticado abertamente a invasão da Ucrânia e tendo-se dirigido de forma tida como insultuosa ao presidente Vladimir Putin. O cantor comenta o eco que o caso ganhou e denuncia a atitude do dirigente russo num conflito que dura desde o final de Fevereiro.