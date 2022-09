Vladimir Putin chama a Ucrânia a se juntar à volta da mesa das negociações

Rússia/Ucrânia

Quatro dias apôs os referendos nas regiões ucranianas controladas pelas forças russas, Vladimir Putin assinou um tratado sobre a entrada dos novos territórios da Federação de Rússia. Uma situação que vai ser discutida hoje no Conselho de Segurança da ONU.

O presidente russo proclamou a independência das regiões de Zaporijjia, Kherson, Donetsk e de Lougansk, no seu discurso, em directo do Kremlin. Vladimir Putin, chamou a Ucrânia a se juntar à volta da mesa das negociações para encontrar o melhor caminho para a paz. Adiantando que "a União Soviética desapareceu, o passado não pode voltar a acontecer. A Rússia não precisa de isto hoje ..."

Num momento em que o Conselho de Segurança da ONU se vai pronunciar sobre a condenação ou não destes referendos. Uma condenação que parece impossível, tendo em conta que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da Nações Unidas e têm direito de veto. Por outro lado, a Rússia também convocou uma reunião do Conselho de Segurança para esclarecer a situação em torno do gasoduto Nordstream 2.

Este gasoduto que permite o abastecimento em gás da Alemanha a partir da Rússia à sofreu, pelo menos, quatro furos e está a deixar escapar gás metano no mar Báltico. Sabotagem ou não, o Kremlin já iniciou uma investigação por acto de terrorismo internacional. A presidente da União Europeia Ursula von der Leyen declarou que «era primordial investigar estes incidentes. »

Por seu lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, convocou uma reunião de emergencia do seu Conselho de Segurança nacional. A Ucrânia que pode contar com a ajuda dos Estados Unidos da America que votou ontem no Senado um pacote de 12 mil milhões de dólares para acompanhar o seu esforço de guerra.

Os Estados Unidos que qualificaram as anexações russas de “apreensão de terras” e de “paródia de referendo” por intermédio do secretário de Estado Anthony Blinken.

