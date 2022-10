Futebol Feminino: Benfica e PSG juntam-se ao Lyon na fase de grupos da Champions

Futebol Feminino

Já são conhecidas as equipas que vão participar na fase de grupos da Liga dos Campeões, esta edição contando com dois clubes franceses - Lyon e Paris Saint-Germain - e um clube português - o Benfica.

No play-off de acesso à fase de grupos, o Benfica derrotou as escocesas do Rangers por 5-3 no conjunto das duas mãos, isto enquanto o Paris Saint-Germain venceu por 4-1 as suecas do BK Hacken.

Quanto ao Lyon, devido ao estatuto de equipa detentora do troféu, já tinha o lugar assegurado na fase de grupos.

SL Benfica com triunfo no prolongamento

Na segunda mão do play-off, o Benfica recebeu o Rangers no Benfica Campus em Lisboa. Um jogo que foi equilibrado entre as duas equipas.

As encarnadas, que tinham vencido por 2-3 na deslocação à Escócia, apenas tinham de empatar para garantir o apuramento.

No entanto, as escocesas vão marcar um tento por Emma Watson, atleta de 16 anos, aos 87 minutos de jogo. A triunfar no fim do tempo regulamentar, a equipa das Escócia levou o jogo para o prolongamento visto que já não existe a regra que dá vantagem aos golos marcados fora de casa.

Durante os 30 minutos adicionais, as escocesas não vão resistir às lisboetas. A canadiana Cloé Lacasse, aos 93 minutos, e a portuguesa Jéssica Silva, aos 119 minutos, vão colocar as encarnadas na frente.

O Benfica venceu o Rangers por 2-1 após prolongamento, sendo que as lisboetas venceram por 5-3 no conjunto das duas mãos.

PSG e Lyon, duas equipas francesas

O Paris Saint-Germain venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do BK Hacken num jogo a contar para a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina de futebol.

As parisienses derrotaram as suecas por 4-1 no conjunto das duas mãos, visto que na primeira mão a equipa francesa já tinha vencido por 2-1 em Paris.

O Paris Saint-Germain junta-se ao Lyon que já tinha o lugar assegurado na fase de grupos da Liga dos Campeões.

