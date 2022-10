Brasileiros começaram a votar em presidenciais marcadas pela desconfiança

Brasil

Os brasileiros votam hoje para a primeira volta das eleições gerais, nas quais devem escolher candidatos para presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. O presidente Jair Bolsonaro e o favorito Lula da Silva já votaram nesta manhã, respectivamente no Rio de Janeiro e em São Bernardo do Campo. Ao todo, 11 candidatos concorrem nas presidenciais.

Idosos chegando em cadeira de rodas, vendedores ambulantes vindo cumprir o dever eleitoral antes de ir trabalhar, o público é diverso na mesa de voto do bairro abastado do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Militares e agentes da polícia garantem a segurança.

Para evitar a publicação de alegações de fraude, como aconteceu em 2018, eleitores devem entregar o telemóvel a algum membro da mesa voto na hora de votar. Valdemir, 35 anos, não duvida da segurança do sistema de votação electrónica. “Funciona. É a urna mais segura que tem, a votação mais segura. A urna comanda do jeito que você vota. A foto dos candidatos aparece conforme você vota” diz ele.

Já, Daniela, cabeleireira, vestida com uma bermuda verde e uma camisa amarela, não acredita que o sistema seja seguro. “Não acredito que seja seguro, sinceramente. Por isso que eu acho que o celular poderia ser uma forma de se assegurar da pessoa que estou votando na pessoa que eu votei, porque eu fotografava quem eu votei”, lamenta.

As últimas sondagens indicam uma possível vitória do ex-presidente Lula logo na primeira volta. Jair Bolsonaro deu a entender que poderia não aceitar o resultado, já que não acredita na segurança do sistema eleitoral. Os resultados devem ser conhecidos às 19h, hora de Brasília.

No caso de nenhum dos candidatos ultrapassar os 50% de votos, haverá uma segunda volta no dia 30 de Outubro.

