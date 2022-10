Brasil

Eleições presidenciais sob alta tensão no Brasil

Áudio 01:17

Lula (à esquerda) e Bolsonaro (à direita), são os dois grandes favoritos entre os 11 candidatos às presidenciais deste Domingo no Brasil. AP

Texto por: Pierre Le Duff 1 min

É dia de eleições gerais no Brasil. 156 milhões de eleitores são chamados as urnas para escolher o presidente da república, os 27 governadores de estados e renovar o Congresso Nacional e as assembleias legislativas estaduais. As últimas sondagens antecipam uma possível vitória do ex-presidente Lula da Silva e uma derrota do chefe de estado cessante Jair Bolsonaro logo à primeira volta.