Exército ucraniano liberta Lyman e almeja conquistar mais cidades

Rússia / Ucrânia

O exército ucraniano continua a somar diversas vitórias na sua contra-ofensiva no lesta da Ucrânia. Com a entrada surpresa na cidade estratégica de Lyman, na região de Donetsk, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou a libertação total da cidade, e que almeja conquistar mais cidades já na próxima semana.

Apesar dos referendos organizados às pressas em territórios que não estão sob domínio completo de Moscovo, o presidente Vladimir Putin celebrou na sexta-feira a anexação de quatro regiões do leste da Ucrânia, nomeadamente Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia. Esta anexação supõe que de agora em diante, qualquer ataque contra estes territórios se traduziria numa ameaça existencial à integridade territorial russa, aumentando o risco do recurso a armas nucleares.

O líder checheno Ramzan Kadyrov chegou a pedir às forças armadas russas que recorressem à utilização "de armas nucleares de baixa potência" na Ucrânia. Numa mensagem publicada no Telegram, o dirigente condenou o "nepotismo" no seio do exército russo, e pediu que seja efectuada uma "operação militar especial no sentido pleno do termo”.

Não obstante, o exército ucraniano não recuou e continua a somar conquistas na sua contra-ofensiva no leste do país, mais especificamente em Donetsk onde as forças de Kiev conquistaram a cidade estratégica de Lyman, forçando a debandada das tropas de Moscovo.

Volodymyr Zelensky disse no sábado que as suas forças devem conquistar mais cidades em Donetsk já na próxima semana, num momento em que a mobilização parcial anunciada pelo dirigente russo pretende enviar centenas de milhares de soldados para o campo de batalha.

Oleksandr Syrsky, comandante das forças terrestres que lidera a contra-ofensiva, foi declarado “herói da Ucrânia” pelo presidente Volodymyr Zelensky. Ele também foi responsável pela defesa de Kiev.

Uma luta pelo reconhecimento internacional das anexações

Neste domingo o Tribunal Constitucional da Rússia divulgou um documento no qual julga que os tratados de anexação assinados entre Moscovo e os dirigentes das regiões de Kherson, Donetsk, Zaporíjia e Lugansk, são legais e “conformes à constituição da Federação Russa”.

Os presidentes da Polónia, da Roménia, da Eslováquia, da Eslovénia, da Letónia, da Lituânia, do Montenegro, da República Checa, da Estónia e da Macedónia do Norte, assinaram um documento conjunto no qual se comprometem a “jamais reconhecer a anexação russa de territórios ucranianos”. Esta declaração defende a integridade territorial da Ucrânia e denuncia a “violação do direito internacional” por parte de Moscovo.

Desde a Santa Sé, um pedido do Papa Francisco a Vladimir Putin

Durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco dirigiu-se ao Presidente da Federação Russa, implorando-lhe que acabasse com esta “espiral de violência e morte, também por amor ao seu povo.”

