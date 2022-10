Tragédia na Indonésia: jogo de futebol termina com mais de uma centena de mortos

Indonésia

Pelo menos 125 pessoas morreram e outras centenas ficaram feridas na Indonésia após uma batalha campal que ocorreu no fim de um jogo de futebol da primeira divisão. Segundo as autoridades locais, a maior parte das mortes foi provocada por uma debandada dos espectadores que tentavam fugir do estádio.

O campeonato Indonésio foi suspenso na sequência de uma tragédia que ocorreu na noite de sábado, num jogo a contar para a primeira divisão de futebol do país.

A vitória do Persebaya Surabaya por 3-2 sobre Arema FC no derby de Malang pela primeira vez em mais de vinte anos, gerou uma revolta entre os adeptos da casa, que acabaram por invadir o relvado. Os mesmos iniciaram uma batalha com os seguranças do recinto, enquanto jogadores, árbitros e staffs técnicos tentavam fugir do local.

A polícia interveio com gás lacrimogéneo para tentar acalmar os espectadores, provocando enormes movimentos de multidão. De acordo com Nico Afinta, chefe da polícia na província de Java Oriental, várias pessoas foram esmagadas quando corriam para uma das saídas do estádio e morreram de asfixia dentro do complexo.

As imagens capturadas do interior do estádio mostram uma enorme quantidade de gás lacrimogéneo e pessoas em pânico a agarrarem-se às barreiras, tentando escapar, enquanto outros espectadores socorriam os feridos.

O presidente Joko Widodo ordenou neste domingo que fosse realizada uma investigação pelo ministério do desporto, pela polícia nacional e pela associação nacional de futebol para apurar a situação da segurança dos jogos de futebol no país. O estádio Kanjuruhan, que tem uma capacidade para acolher 42,449 espectadores, costuma contar com uma presença acima da norma.

Refira-se que a Indonésia tem um amplo histórico de violência entre adeptos de futebol. Antes deste incidente, a ONG Save Indonesian Football, que alerta para a violência nos estádios, já tinha contabilizado 78 mortes entre 1995 e 2022, naquele campeonato que possui alguns dos estádios mais perigosos do mundo.

O mundo do futebol começou a reagir ao incidente. O presidente da FIFA, Gianni Infantino enviou as suas "profundas condolências para as famílias e amigos das vítimas que perderam a vida”. O campeonato espanhol, La Liga, dedicará um minuto de silêncio para as vítimas no início de cada partida e a Serie A, do campeonato italiano, enviou uma mensagem de condolências aos indonésios.

