Brasileiros voltam às urnas no dia 30 de Outubro.

O antigo Presidente brasileiro, Lula da Silva, venceu a primeira volta das eleições brasileiras com mais de 48% dos votos, contra os mais de 43% do Presidente Jair Bolsonaro, mas não evita o "segundo turno". Os brasileiros voltam às urnas no próximo dia 30 de Outubro.

Quando Lula da Silva passou à frente de Jair Bolsonaro, depois de mais de duas horas de contagem dos votos, os seus apoiantes reunidos na praça São Salvador ficaram aliviados.

Mais de 6 milhões de votos separam os dois candidatos, Lula conta com mais de 57,2 milhões de votos.

A vantagem do ex-Presidente só se confirmou na recta final.

Gerson, estudante de direito, votou no centrista Geraldo Alckmin em 2018, hoje candidato a vice-Presidente de Luiz Inácio Lula da Silva. O estudante de direiro defende que os resultados revelam a profunda divisão da sociedade brasileira.

“Muita gente se identifica com Bolsonaro. É o voto dos desesperançados, os que não acreditam nas instituições. Bolsonaro surfa muita bem nessa parcela do eleitorado e muita gente no Brasil identifica-se com esse tipo de pensamento. Eu lamento, mas é o retrato da nossa sociedade” admite.

Em Copacabana, bairro da classe média onde o apoio a Jair Bolsonaro costuma ser forte, não estava previsto nenhum comício domingo à noite.

Everton, engenheiro, com uma camisa verde e amarela, mostrou-se optimista com o resultado, acrescentado que os resultados mostra a "força de Bolsonaro.

“Mostra que as pesquisas eleitorais não reflectiram as urnas. Se você olhar para o microcosmo de senadores e governadores, você percebe que a força de Bolsonaro é muito maior”, analisa.

O Presidente Jair Bolsonaro conseguiu eleger oito deputados, ex-ministros, para as duas câmaras do Parlamento brasileiro. Na segunda volta, que decorre no próximo dia 30 de Outubro, as atenções estarão centradas em Simone Tebet e Ciro Gomes, os candidatos centristas eliminados com 4 e 3% dos votos.

