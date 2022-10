Abriu a caça aos oligarcas russos

Le Monde Diplomatique

Fortunas construídas sobre os escombros da União Soviética Os oligarcas, primeiros beneficiários da liberalização económica levada a cabo pela Rússia na viragem da década de 1990, encontram-se em situações muitos diversas perante as sanções aplicadas. Acusada pelas potências ocidentais de proximidade com Vladimir Putin, ou por Moscovo de se virar para a traição, esta casta de privilegiados deixou de gozar da tolerância de que durante muito tempo beneficiou a Ocidente.

© Monde Diplomatique

Acreditar na lista publicada todos os anos pela revista norte-americana Forbes, a Rússia conta por si só com oitenta e três multimilionários em dólares norte-americanos em 2022, uma ligeira queda em relação ao ano anterior, quando o seu número ascendia a cento e dezassete. Em apenas um ano, os oligarcas teriam assim perdido, em média, 27% da sua fortuna (1). As sanções draconianas impostas pelos ocidentais no dia 24 de Fevereiro, na sequência da invasão russa da Ucrânia, começam a produzir os seus efeitos, que vieram juntar-se às dificuldades causadas pela própria guerra. Mas, ainda segundo as estimativas da Forbes, se é certo que 25 multimilionários russos foram sancionados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido ou pela União Europeia, também o é que nada menos de cinquenta outros não foram, ou ainda não foram, inquietados.

No dia 1 de Março, durante o seu discurso sobre o estado da União, o presidente Joe Biden anunciou a criação pelo departamento da justiça do seu país de um «grupo de trabalho especialmente encarregado das acusações contra crimes dos oligarcas russos». Sob os aplausos dos eleitos americanos, ele lançava esta advertência aos multimilionários que apoiam Vladimir Putin: «Associamo-nos aos nossos aliados europeus para encontrar e apreender os vossos iates, os vossos apartamentos de luxo, os vossos jactos privados. Vamos ter como alvo os vossos bens adquiridos de forma ilícita.» Mas a concretização das sanções está semeada de armadilhas, como mostra o caso de Roman Abramovich, proprietário até Junho último do clube de futebol Chelsea e por isso o oligarca mais célebre do mundo. Este último foi sancionado na União Europeia e no Reino Unido, mas não nos Estados Unidos. Com efeito, foi o próprio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que pediu que ele fosse por agora poupado, tendo em conta o seu papel de mediador entre a Rússia e a Ucrânia. Mas Abramovich, que possui as nacionalidades russa, israelita e portuguesa, está bem consciente de que a qualquer momento tudo poderá mudar, como reflectem os movimentos da sua frota de iates. Conhecem-se-lhe quatro. Os dois maiores, os super-iates Eclipse e My Solaris, puderam atracar no porto de Marmaris, na Turquia, país cujo presidente, Recep Tayyip Erdogan, apesar de condenar a invasão da Ucrânia, se recusa a sancionar os patrões russos. Dois outros barcos estão ao largo de Antígua, nas Caraíbas. Um quinto, cuja existência era ignorada, terá sido vendido em condições misteriosas no próprio dia da invasão da Ucrânia (2)… É já fácil avaliar as dificuldades em identificar e, a fortiori, em congelar ou em apreender os bens dos cidadãos num país onde mais de metade da riqueza se encontra nos paraísos fiscais (3).

Desigualdades com dimensões grotescas

Os oligarcas russos prosperaram sobre os escombros da União Soviética e, mais especificamente, com as privatizações da década de 1990, que visavam operar uma transição rápida e irreversível para a economia de mercado e a introdução da propriedade privada. A «terapia de choque» inspirada pelos consultores americanos e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) havia prometido resultados miraculosos (4). O presidente Boris Ieltsin, envolvido numa aura de glória por ter sido o homem que derrubou o comunismo, assegurava que as privatizações produziriam «milhões de proprietários e não um punhado de multimilionários» (5). Na realidade, numa espécie de marxismo ao contrário, um pequeno número de iniciados, próximos do poder, apoderavam-se das riquezas do país enquanto a imensa maioria da população sofria de um empobrecimento maciço. As desigualdades assumiam dimensões grotescas: no tempo da União Soviética, a pessoa mais rica era-o seis vezes mais do que a mais pobre; em 2000, este rácio tinha passado para 250 mil (6).

Apesar de ser muito impopular, Ieltsin é reeleito em 1996 graças ao apoio dos primeiros oligarcas, com o homem de negócios Boris Berezovski à cabeça. No ano seguinte, quatro multimilionários russos fazem a sua entrada na lista da Forbes. Na sequência do crash de 1998 e do incumprimento de Moscovo no pagamento das suas obrigações soberanas, os oligarcas tornam-se verdadeiros padrinhos de um Estado exangue. Segundo uma lógica orwelliana, o caos e o aumento da criminalidade financeira vestem-se da linguagem da legalidade, da reforma e do mercado. Como explicava o professor Stephen F. Cohen, da Universidade de Princeton, numa obra sobre o papel nocivo dos consultores americanos junto das novas elites russas (governo, think tanks, universitários, etc.) (7), a corrupção da linguagem foi o último golpe na confusão instalada. A vigarice que havia permitido pilhar as riquezas do país era qualificada como «reforma». O sistema mafioso era conhecido pelo nome de «mercado», a desmonetização da economia e o regresso da troca directa e da economia informal constituíam uma política «monetarista», oficinas de branqueamento de capitais tornavam-se «bancos», e os empréstimos que estes concediam ao Estado em condições iníquas, em troca de activos públicos vendidos ao desbarato, eram rebaptizados como «privatizações». A Rússia era saudada nos meios da finança internacional como o «mercado emergente com o melhor desempenho».

Em 1999, Boris Ieltsin, doente, designa o seu sucessor, Vladimir Putin, um antigo quadro do KGB pouco conhecido do grande público. Ao chegar ao poder, em 2000, Putin compromete-se publicamente a «liquidar a classe dos oligarcas». Apesar de um dos seus primeiros decretos conceder plena imunidade ao seu antecessor e à sua família, o novo presidente pretende restabelecer a autoridade do Estado e demonstrar que está a agir. Moscovo retoma assim o controlo do sector energético, gás e petróleo, simultaneamente estratégico e simbólico. Para além disso, Putin substitui progressivamente os oligarcas que manifestam demasiada independência por outros que lhe são leais, aos quais impõe um novo contrato. Eles podem continuar a prosperar, na condição de respeitarem as novas regras do jogo: pagar os seus impostos e apoiar os projectos de investimento de envergadura nacional (mesmo que pouco rentáveis), sempre que o Kremlin o pedir. E, claro está, desde que não se metam na política, e sobretudo não critiquem o presidente (8). Os outros escolhem o caminho do exílio, como Berezovski, que morre na Grã-Bretanha em 2013.

A prova de força do presidente Putin, em 2003, contra Mikhail Khodorkovsky, que é então o homem mais rico do país, é vista como uma advertência aos conjunto dos oligarcas. O magnata do petróleo, que adquirira demasiado poder e independência, era acusado de fraude fiscal, de branqueamento de capitais e de outros crimes. Num simulacro de processo transmitido pela televisão, podia ver-se o acusado numa gaiola, silencioso, enquanto os procuradores desfiavam as acusações. No termo deste processo-espectáculo, ele foi expropriado e condenado a uma pena de dez anos numa colónia penitenciária. Depois de ter cumprido a pena, anunciou a sua retirada dos negócios. Vive desde então em Londres, mas sofre agora novas acusações no seu país, onde é oficialmente considerado como «agente do estrangeiro».

Aplicação selectiva da lei

Em paralelo, Putin procura tranquilizar os meios de negócios internacionais. Durante uma estadia em Nova Iorque em 2003, afirma que a Rússia partilha os valores de uma «nação europeia normal», e que a política de liberalização económica e de redução de impostos não será posta em causa. Mas o problema da criminalidade económica continua a não estar resolvido. No papel, as leis são severas, mas a sua aplicação continua a ser selectiva e influenciada pela corrupção. Os funcionários públicos, pequenos ou grandes, exigem a sua parte do bolo. Muitos são os que exibem um estilo de vida que sugere outras fontes de rendimentos que não apenas o seu salário oficial. Em 2013, a Duma (o Parlamento russo) adopta uma lei de amnistia geral. Milhares de empresários condenados por branqueamento de capitais, fraude fiscal e outros delitos económicos são então libertados da prisão.

A publicação dos «Offshore Leaks», em Abril de 2013, pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), com a colaboração de dezenas de jornais, permitiu compreender a resiliência da finança ilícita na economia mundial. Estas fugas de informação revelavam os detalhes de cerca de 130 mil contas em todo o mundo. Desde então, outras iniciativas realizaram um trabalho semelhante. Os «Swiss Leaks» (2015), os «Panama Papers» (2016), os «FinCen Papers» (2020), os «Pandora Papers», (2021), e muito recentemente os «Suisse Secrets» (2022), revelavam as diferentes facetas de uma finança da sombra, que assenta na evasão fiscal e permite transferências maciças de riqueza. Este sistema constituído por instituições financeiras, gabinetes de advocacia, empresas de fachada, engenharias financeiras, testas de ferro e intermediários de todos os géneros mascara a origem dos fundos e torna tudo mais complexo e opaco. Os cleptocratas de todo o mundo podem então pilhar as riquezas dos seus países com toda a impunidade. Sem surpresa, os oligarcas russos e de outras repúblicas oriundas da União Soviética figuram de forma proeminente neste universo.

É certo que a corrupção sempre existiu, mas um elemento novo modificou profundamente as relações económicas internacionais: na era da globalização financeira, os cleptocratas, uma vez arrecadados os lucros ilícitos, estão em condições de maquilhar a sua origem criminosa e de os subtrair ao controlo das suas autoridades nacionais, mesmo quando estes países têm insuficiências dramáticas de capitais para suprir as suas necessidades em matéria de desenvolvimento económico. Basta teclar um pequeno número de caracteres num qualquer computador para que somas colossais se evaporem, para voltarem depois à superfície debaixo de céus mais clementes.

Ao focarmo-nos sobre a fortuna dos oligarcas, negligenciamos uma das engrenagens essenciais do sistema: as redes de cumplicidade e de facilitação que permitem estas transferências de riqueza. Frank Vogl, um veterano de organizações não-governamentais (ONG) de luta contra a corrupção, consagrou uma obra ao papel nefasto dos «facilitadores», «esses exércitos de consultores financeiros e jurídicos, de correctores imobiliários, de vendedores de iates de luxo, de negociantes de arte, de leiloeiras, de negociantes de diamantes e de ouro, de contabilistas, de empresas de consultadoria, sediados em Londres, em Nova Iorque e noutros centros de negócios mundiais, que ajudam e encorajam os cleptocratas a dissimular o seu dinheiro em troca de honorários à altura destas proezas» (9). A indústria da gestão de fortunas, que permite aos mais ricos «gastar milhões para dissimular os seus milhares de milhões» desenvolveu-se consideravelmente com a aparição dos oligarcas oriundos da ex-União Soviética (10).

No seu livro sobre a «cleptocracia americana», o jornalista de investigação Casey Michel lembra que os Estados Unidos possuem os seus próprios paraísos fiscais em estados como o Delaware (do qual Biden foi durante muito tempo senador), onde estão domiciliadas mais de metade das empresas cotadas em Bolsa. As leis do país, apesar do seu aparente rigor, estão cheias de escapatórias introduzidas pelos lobistas, tais como os que representam os agentes imobiliários. Assim, quando adquirem apartamentos de luxo em cidades como Nova Iorque ou Miami, os oligarcas russos, ou outros, fazem-no através de «trusts» que lhes permitem, apesar dos compromissos repetidos do governo em matéria de transparência, dissimular a sua identidade (11).

Desde que em 1994 o governo conservador de John Major introduziu os «vistos gold», que oferecem aos estrangeiros, em troca de um investimento de mais de um milhão de libras, uma autorização de residência, primeira etapa para a obtenção da nacionalidade britânica (uma lei revogada no passado dia 17 de Fevereiro), Londres, um local seguro e que fecha os olhos à origem dos fundos que irrigam a sua economia, tornou-se a capital predilecta dos oligarcas. Tal como em Hollywood, os curiosos podem agora fazer visitas guiadas aos bairros de Knightsbridge e de Mayfair, conhecidos pelo nome de «Londongrad», e ver com os seus próprios olhos as sumptuosas mansões dos oligarcas e dos cleptocratas do mundo inteiro.

Na sua última obra, o jornalista Oliver Bullough, que anima, aliás, um destes «clepto-tours», explica como o declínio do império britânico, que se tornou inevitável a partir da crise do Suez em 1956, reduziu progressivamente Londres ao papel de plataforma giratória da finança internacional, e depois à de «mordomo do mundo», em condições de fornecer com discrição e eficácia uma gama sem pa-

ralelo de serviços (12). Para além de domínios como a finança e o direito, que facilitam o branqueamento de capitais de origem duvidosa, outros serviços como o fornecimento de guarda-costas, de jardineiros, de empregadas domésticas e de amas, asseguram aos cleptocratas o padrão de vida a que aspiram. Outros «facilitadores» prometem, a troco de dinheiro virtual ou de notas, introduzir no establishment os recém-chegados. Para os oligarcas, trata-se de branquear a sua reputação financiando organizações caritativas e filantrópicas, universidades e museus, e de se mostrarem generosos para com a classe política para melhor se integrarem.

Segundo Bullough, o governo britânico, num impulso de ingenuidade interessada, previa que através do contacto com o mundo dos negócios inglês, «as grandes empresas russas aprenderiam os princípios da boa governação, da transparência e da ética».

A existência de leis sobre a difamação favoráveis aos queixosos constituía, sem dúvida, um dos atractivos do Reino Unido. Os magnatas russos, ao mesmo tempo que aprendiam a maquilhar a sua reputação, descobriam a facilidade com que podiam desencorajar os jornalistas demasiado curiosos. Duas linhas vermelhas — a origem da sua fortuna e as suas ligações com Putin — só raramente foram ultrapassadas. E foi assim que o seu corrosivo passado foi durante muito tempo ocultado.

A chegada dos multimilionários russos ao Reino Unido foi uma bênção para os advogados especializados em assuntos de media e de difamação. Uma das figuras emblemáticas deste pequeno mundo é Nigel Tait, associado na empresa de consultadoria Carter-Ruck, que representou a Rosneft nas acusações intentadas em 2021 contra Catherine Belton, uma jornalista de investigação britânica autora da obra Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West. O seu sítio Internet dá o tom: «Ele impediu a publicação de inúmeros artigos sobre clientes, frequentemente através de uma simples chamada telefónica ou de uma carta» (13). Em suma, é preciso muito pouco para arrefecer o ardor dos jornalistas que investigam as ligações entre oligarcas e o Kremlin. Na sequência da invasão da Ucrânia, Bob Sealy, um deputado trabalhista, parecia ter descoberto a lua: «Mas como é que permitimos que tudo isto acontecesse? Uma imprensa livre deveria intimidar os cleptocratas e os criminosos. Porque é que acabámos a ter na nossa sociedade, uma sociedade livre, cleptocratas, criminosos e oligarcas que intimidam um órgão de comunicação social livre?»

A anexação da Crimeia em 2014, seguida das primeiras sanções contra a Rússia, contribui para revelar estas ligações. Após a eleição de Donald Trump para a Casa Branca, o tema das ingerências russas nas democracias ocidentais torna-se omnipresente. É menos a origem duvidosa da fortuna dos oligarcas do que a sua suposta proximidade com o Kremlin que é então posta em causa. No dia 20 de Julho de 2020, a Comissão Parlamentar britânica encarregada da segurança e dos serviços de informações publica um relatório detalhado sobre a Rússia. Pode ler-se ali: «A influência russa no Reino Unido constitui a “nova norma”. Muitos russos que têm ligações muito estreitas com Putin estão bem integrados no campo dos negócios e na sociedade britânica, e são aceites devido à sua riqueza. Trata-se agora de limitar os estragos» (14).

«Estão prontos a vender a sua mãe pátria…»

Quando se olha a partir de Moscovo, contudo, os oligarcas sempre foram suspeitos de se passarem para o lado do Ocidente, de traírem. E a guerra na Ucrânia levou ao paroxismo esta suspeita. No dia 16 de Março, o presidente russo acusava «os que têm uma vivenda em Miami ou na Riviera francesa, [e que] não dispensam o foie gras e as ostras», de terem uma «quinta coluna» nas suas fileiras. «Pela sua essência, pela sua mentalidade, estas pessoas situam-se ali, e não com o seu povo, não com a Rússia. Para eles, tudo isso é o sinal da sua pertença a uma casta superior. Estão prontos a vender a sua mãe pátria para terem o direito de se sentarem à mesa desta casta. Querem parecer-se com eles, (…) mas não compreendem que esta casta superior os utiliza como um lenço descartável para infligir um dano máximo ao nosso país».

As sanções são frequentemente apresentadas como uma forma de atingir «o círculo próximo de Putin» para fazer inflectir a sua acção. Ora, ao contrário do que se passa nos países ocidentais através dos lóbis, ou nos Estados fracos do Sul, a influência das grandes fortunas sobre as decisões governamentais continua a ser marginal na Rússia. E o Ocidente escolhe os seus alvos em função de critérios variáveis. Por exemplo, Oleg Tinkov, self-made man fundador do primeiro banco online do país, nunca esteve ao lado do presidente; e denunciou a guerra na Ucrânia nas redes sociais. Ele figura, contudo, na lista do Tesouro britânico. Demasiado russo para Londres, foi segregado por Moscovo. E, sob a ameaça de uma nacionalização do seu banco, ele vendeu as suas acções «por alguns copeques» ao magnata dos metais Vladimir Potanin.

A proximidade deste último, classificado pela Forbes como o homem mais rico da Rússia, é manifesta. Joga hóquei no gelo com o presidente; fez também grandes investimentos à margem de um projecto muito caro a Putin, os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi em 2014. Mas ele controla uma empresa que representa 40% da produção mundial de paládio, crucial para o fabrico de semicondutores. O seu lugar estratégico no comércio internacional explica a contenção de Washington, Londres ou Bruxelas. Uma clemência que Putin sabe ser provisória, até porque a 29 de Junho último Londres já o colocou na sua lista negra. Ele está a organizar o repatriamento dos seus investimentos para a Rússia, em cooperação com o Kremiln: na Primavera, a Société Générale, que se retira do mercado russo, cedeu-lhe a sua participação no Sberbank.

O momento actual impõe que se escolha um campo. Algumas semanas após a publicação do relatório da comissão parlamentar britânica de Julho de 2020, onde se mostrava preocupação com a «infiltração russa», ficávamos a saber que o riquíssimo Evgeni Lebedev ia fazer a sua entrada na Câmara dos Lordes por proposta do primeiro-ministro Boris Johnson… O seu pai, o banqueiro e ex-agente do KGB Alexandre Lebedev, havia já redobrado esforços para se integrar na alta sociedade londrina — uma estratégia pouco compensadora, substituída progressivamente por um novo cavalo de batalha: o ataque aos oligarcas em ruptura com o Kremiln que fizeram sair milhares de milhões de dólares da Rússia com a cumplicidade de intermediários ocidentais. Será que esta mudança de rumo valeria ao seu filho Evgueni ser hoje qualificado como «perigo para a segurança nacional» pelo comité das nomeações da augusta instituição britânica? Este patrão de um grupo de comunicação social, que inclui o The Independent e o muito conservador Evening Standard, tem a seu favor o facto de durante muito tempo ter apoiado Boris Johnson. O ex-primeiro-ministro manteve-se firme. E, no dia 19 de Novembro de 2020, Evgueni fez a sua entrada na Câmara dos Lordes. O seu novo título é este: Baron Lebedev of Hampton and Siberia.

Também em Kiev

De tanto associar o vocábulo apenas à Rússia, esquece-se que as outras repúblicas nascidas da ex-União Soviética possuem os seus próprios oligarcas. Podem ser também encontrados na Geórgia, na Moldávia, no Cazaquistão, no Azerbaijão, e, evidentemente, na Ucrânia, multimilionários que têm em comum com os seus homólogos russos um enriquecimento tão rápido quanto suspeito, ocorrido na sequência das privatizações da década de 1990.

Ao contrário dos oligarcas russos, que desde a ascensão de Vladimir Putin à presidência deixaram de poder envolver-se directamente no jogo político, os magnatas ucranianos sempre estiveram no centro do poder, seja directamente, ocupando as mais altas funções, seja através de eleitos que lhes são dedicados, seja por via do controlo dos principais meios de comunicação. Em 2004, a seguir à «revolução laranja», que terminou com uma sangrenta repressão e a morte de uma centena de manifestantes e uma vintena de polícias, foi um oligarca quem pareceu mais bem colocado para desmantelar um sistema corrupto até ao tutano. O magnata do chocolate Petro Porochenko foi eleito presidente de forma triunfal logo na primeira volta das eleições, com 54,7% dos votos. O homem, ter-se-á pensado, é suficientemente rico para não utilizar o poder como fonte de enriquecimento pessoal.

Mas os maus hábitos perduram. Perante o agravamento da corrupção, em 2019 o país vira-se para o comediante Volodymyr Zelensky, um absoluto principiante, que foi eleito com 73% dos votos, contra apenas 24% do presidente cessante. Os partidários do novo presidente, que prometeu acabar com o reinado dos oligarcas, consideram-no como um possível salvador, mas os seus detractores descrevem-no como uma marioneta de um destes, no caso Ihor Kolomoïsky.

Em Setembro de 2021, a Rada, o Parlamento ucraniano, adopta a lei «anti-oligarcas». Dois meses mais tarde, o texto é assinado pelo presidente. Ele define o estatuto de oligarca com base em quatro critérios: a influência sobre os meios de comunicação de massas; a posse de uma empresa em situação de monopólio; a participação na vida política; uma fortuna que ultrapasse os 89 milhões de dólares (77 milhões de euros). Os indivíduos que reunirem estes critérios serão obrigados a declarar publicamente todos os seus bens e serão proibidos de financiar partidos políticos, de se encontrar em privado com altos funcionários e de participar em privatizações.

A 21 de Dezembro de 2021, a publicação dos «Pandora Papers» pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) traz novas preocupações. Neles se descobre que trinta e oito políticos ucranianos detêm contas nos paraísos fiscais, o que constitui um recorde.

As fugas revelaram também que Zelensky e os seus parceiros da indústria do divertimento (em particular Serhi Chefir, seu associado de longa data, hoje conselheiro próximo do presidente) detinham sociedades domiciliadas nas ilhas Virgens Britânicas, em Chipre e em Belize. Uma delas estava envolvida na compra de propriedades no centro de Londres. Um porta-voz do presidente apressou-se a explicar que esta rede offshore fora constituída em 2012 para «proteger» os rendimentos gerados por Zelensky e pelos seus associados na indústria do divertimento durante o governo pró-russo de Viktor Ianukovitch.

Ibrahim Warde

Professor associado na Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (Estados Unidos).

https://pt.mondediplo.com/

