Nobel da Física entregue aos pioneiros do mundo quântico

Suécia/Prémio Nobel da Física

via REUTERS - TT NEWS AGENCY

O prémio Nobel da Física foi atribuído esta terça-feira, 4 de Outubro, ao francês Alain Aspect, ao norte-americano Jonh F. Clauser e ao austríaco Anton Zeling. Os três investigadores foram recompensados pelos trabalhos revolucionários em mecânica quântica.

Publicidade Continuar a ler

Os três septuagenários são recompensados ​​pelas descobertas revolucionárias na "mecânica quântica", mecanismo em que duas partículas quânticas estão correlacionadas, independentemente da distância que as separa.

A demonstração desta propriedade abriu caminho para novas tecnologias em computação quântica e comunicações ultras-seguras, ou mesmo sensores quânticos ultrassensíveis que permitiriam medições extremamente precisas, como a da gravidade no espaço.

“Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger conduziram experiências inovadores usando estados quânticos intrínsecos, onde duas partículas se comportam como uma única unidade, mesmo quando separadas”, explicou o secretário-geral da Real Academia Sueca de Ciências, Hans Ellegren.

A temporada dos prémios Nobel começou na segunda-feira com a entrega do Nobel de Medicina ao sueco Svante Pääbo. Amanhã será a vez do Nobel de Química, quinta-feira o de Literatura e na sexta-feira o da Paz. O Nobel de Economia será entregue na próxima segunda-feira, 10 de Outubro.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro