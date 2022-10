Energias: Novas medidas sobre gás e petróleo em debate

Energias

Os 13 países membros da OPEP reúnem-se nesta quarta-feira 5 de Outubro em Viena, dois anos após o seu último encontro, para discutir um possível corte na produção de petróleo, num dia em que a França anunciou que é capaz de garantir um abastecimento de gás suficiente para o inverno.

Este é um dia chave neste período de crise energética. Mais de dois anos após a sua última reunião física, os 13 países membros da OPEP estão actualmente reunidos na sede da instituição em Viena. De acordo com as últimas informações, a organização, liderada pela Arábia Saudita, deverá discutir de uma redução na produção de petróleo para evitar uma possível recessão e criar uma subida dos preços. A produção diária poderia assim ser reduzida em mais de um milhão de barris por dia.

Estas medidas que deveriam beneficiar ao governo de Moscovo, poderiam aumentar as tensões entre Riade e Washington. Recorde-se que Joe Biden viajou para a Arábia Saudita em Julho passado para discutir o aumento dos preços do petróleo., que estão a níveis jamais vistos em quase 40 anos nos Estados Unidos.

A questão do gás é também uma das principais notícias do dia. Num anúncio da Comissão de Regulação Energética, a França anunciou que as reservas de gás do país estavam garantidas em 99%, na perspectiva do inverno.

Por outro lado, Ursula Van Der Leyen anunciou que a Comissão Europeia está "pronta a examinar um limite máximo para os preços do gás". Uma medida solicitada por 15 dos países membros, neste contexto de chantagem por parte da Rússia. Uma primeira proposta deverá ser feita esta sexta-feira na cimeira da União Europeia, antes de ser debatida com os ministros da energia nos dias 11 e 12 de Outubro.

