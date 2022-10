Futebol: FC Porto e Marselha venceram pela primeira vez na Champions

Futebol

A terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol arrancou nesta terça-feira, 4 de Outubro, com oito jogos com a presença de duas equipas portuguesas - Sporting CP e FC Porto - e uma francesa - Marselha.

A Liga Milionária regressou nesta terça-feira para a terceira jornada da fase de grupos. Oito encontros decorreram com os triunfos do Marselha e do FC Porto, e a derrota do Sporting CP.

Marselha, primeiro triunfo

No Grupo D, os marselheses receberam e derrotaram os portugueses do Sporting Clube de Portugal por 4-1 no Estádio Vélodrome, num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O encontro até começou melhor para os sportinguistas visto que o avançado português Francisco Trincão, após menos de um minuto de jogo.

A vencer por 0-1, os leoninos vão completamente perder o fio do jogo.

Após dois erros do guarda-redes espanhol do Sporting CP, Antonio Adán, o Marselha marcou dois tentos pelo chileno Alexis Sánchez e pelo marroquino Amine Harit.

Para além dos dois erros, Antonio Adán foi expulso aos 23 minutos, deixando o Sporting CP a dez contra onze.

O Marselha dominou o resto do encontro, marcando mais dois golos pelo argentino Leonardo Balerdi, aos 28 minutos, e pelo congolês Chancel Mbemba, aos 84 minutos de jogo.

Os marselheses venceram por 4-1 o Sporting Clube de Portugal.

Os lisboetas lideram o Grupo D com seis pontos, à frente dos ingleses do Tottenham e dos alemães do Eintracht Frankfurt que ocupam o segundo lugar na tabela classificativa com quatro pontos. De notar que os clubes britânico e germânico empataram sem golos na terceira jornada.

Quanto ao Marselha está na quarta posição com 3 pontos.

A 12 de Outubro, os marselheses deslocam-se a Lisboa para defrontar os leoninos.

FC Porto, primeira vitória

O FC Porto recebeu e venceu os germânicos do Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão, por 2-0, num jogo a contar para o Grupo B da Liga dos Campeões.

Os golos da equipa portuguesa foram marcados pelo nigeriano Zaidu Sanusi e pelo brasileiro Wenderson Galeno. Primeiro triunfo para o FC Porto.

De referir que no outro encontro do Grupo B, os belgas do Club Brugge venceram por 2-0 os espanhóis do Atlético Madrid.

Na tabela classificativa, os belgas do Club Brugge lideram com nove pontos, à frente dos germânicos do Bayer Leverkusen, dos espanhóis do Atlético Madrid, e do FC Porto com três pontos.

Bayern Munique e Nápoles, três triunfos em três jogos

Nos outros grupos, de notar que no Grupo C, os germânicos do Bayern Munique receberam e derrotaram os checos do FC Viktoria Plzeň por 5-0. No outro encontro do grupo, os italianos do Inter Milão derrotaram os espanhóis do FC Barcelona por 1-0. O Bayern Munique lidera o grupo com 9 pontos em 9 possíveis.

Por fim, no Grupo A, os ingleses do Liverpool receberam e derrotaram por 2-0 os escoceses do Rangers, isto enquanto os italianos do Nápoles deslocaram-se ao terreno dos holandeses do Ajax e venceram por 1-6. O Nápoles lidera o grupo com 9 pontos em 9 possíveis.

A terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol prossegue nesta quarta-feira, 5 de Outubro, nomeadament com o embate entre o SL Benfica e o PSG em Lisboa. Em entrevista à RFI, Marquinhos, defesa brasileiro do PSG, admitiu que esta é uma fase decisiva da temporada com campeonato, champions e Mundial em breve.

Ouça aqui a declaração de Marquinhos a Marco Martins

Declaração de Marquinhos antes do embate entre Benfica e PSG

