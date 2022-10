Coreia do Norte: Pyongyang efectuou novos disparos no mar do Japão

Coreia do Norte

A Coreia do Norte efectuou nesta quinta-feira dois tiros de mísseis balísticos e fez voar 12 aviões de combate, argumentando que estes testes de armamento são "medidas de retaliação pelos exércicios militares conjuntos de Washington e Seul na região", dois dias após o tiro de míssil que sobrevoou o Japão.

Pyongyang continua os seus testes militares. Depois do tiro de míssil que sobrevoou o Japão na terça-feira, e de vários tiros efectuados na semana passada, a Coreia de Norte lançou dois novos mísseis balísticos nesta quinta-feira de manhã. Segundo o exército sul-coreano, os mísseis foram lançados em direcção ao Mar do Japão, 12 aviões de combate em voo de formação tendo sido também detectados.

Estes novos testes militares coincidem com a reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada em emergência depois do tiro efectuado por Pyongyang na terça-feira e ao qual os Estados Unidos e a Coreia do Sul responderam, enviando na quarta-feira cinco mísseis para alvos fictícios no Mar do Japão.

O governo de Pyongyang explicou num comunicado que os disparos são "as justas medidas de retaliação do Exército Popular da Coreia contra as manobras militares conjuntas entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos que estão a provocar uma escalada das tensões militares na Península da Coreia."

Durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, o embaixador chinês Geng Shuang defendeu os seus aliados norte-coreanos, acusando os Estados Unidos de"piorar o ambiente de segurança regional".

A multiplicação dos tiros de míssil pela Coreia do Norte acontece num momento em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul acabam na semana passada de efectuar os seus exercícios conjuntos anuais no Mar da China, treinos invariavelmente encarrados como uma agressão por Pyongyang.

Face a este novo aumento da tensão, Washington e Seul temem que a Coreia do Norte possa retomar muito em breve os seus ensaios nucleares, suspensos desde 2017.

