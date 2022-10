Futebol: PSG perdeu primeiros pontos na Liga dos Campeões frente ao Benfica

Futebol

O Paris Saint-Germain e o SL Benfica empataram a uma bola em Lisboa e continuam a partilhar o primeiro lugar do Grupo H da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol com 7 pontos, após a terceira jornada.

A terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol ficou encerrada na quarta-feira, 5 de Outubro.

Benfica resistiu ao poderoso PSG

No Estádio da Luz, em Lisboa, os parisienses entraram com confiança no encontro e até conseguiram abrir o marcador com um tento do avançado argentino Lionel Messi aos 22 minutos.

A equipa parisiense parecia caminhar novamente para um triunfo, mas os encarnados não desistiram.

Aos 41 minutos de jogo, após um cruzamento do médio argentino do Benfica, Enzo Fernández, ninguém conseguiu impedir o golo, aliás houve um toque na bola do defesa português do PSG, Danilo Pereira, o que acabou por ser um tento na própria baliza. A UEFA decidiu atribuir o golo ao internacional português do Paris Saint-Germain apesar de ter sido um ligeiro toque no cruzamento do médio argentino do Benfica.

No intervalo, o empate mantinha-se, 1-1.

Durante a segunda parte, as duas equipas tiveram oportunidades de marcar, mas os guarda-redes impediram qualquer golo, tanto o grego do Benfica, Odysseas Vlachodimos, como o italiano do PSG, Gigi Donnarumma.

Em Lisboa, em território luso, as duas equipas empataram a uma bola, deixando tudo igual na tabela classificativa.

O SL Benfica e o PSG lideram com sete pontos o Grupo H, enquanto a Juventus ocupa o terceiro lugar com três pontos, após o triunfo frente aos israelitas do Maccabi Haifa por 3-1, sendo que a equipa israelita está no último posto sem nenhum ponto em três jornadas.

Na próxima jornada, a 11 de Outubro, os encarnados deslocam-se a Paris, enquanto os transalpinos deslocam-se a Israel.

Real Madrid e Manchester City venceram pela terceira vez consecutiva

Os espanhóis do Real Madrid, vencedores na época passada, triunfaram por 2-1, em casa, frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, enquanto no encontro no Grupo F, os escoceses do Celtic perderam por 1-0 na deslocação ao terreno dos germânicos do RB Leipzig. Os madrilenos lideram o grupo com nove pontos.

No Grupo G, os ingleses do Manchester City venceram por 5-0 os dinamarqueses do Copenhaga, com dois tentos do avançado norueguês Erling Haaland, enquanto no outro encontro no agrupamento, os espanhóis do Sevilha perderam em casa por 1-4 frente aos germânicos do Borussia Dortmund. Os ‘Citizens’ lideram o grupo com nove pontos.

No Grupo E, os ingleses do Chelsea venceram os italianos do AC Milan por 3-0, enquanto no outro encontro do grupo, os austríacos do Red Bull Salzburgo derrotaram por 1-0 os croatas do Dinamo Zagreb. Os austríacos lideram o grupo com cinco pontos.

A próxima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões decorre a 11 de Outubro.

