"Palavras irresponsáveis" de Putin não devem intimidar o mundo

O ministro português dos Negócios Estrangeiros disse esta quinta-feira, 6 de Outubro, que a comunidade internacional não se deve deixar intimidar pelas “palavras soltas e bastantes irresponsáveis” dos governantes russos. João Gomes Cravinho, que foi recebido esta manhã pela directora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, em Paris, reiterou o apoio de Portugal às forças armadas da Ucrânia.

O responsável pela diplomacia portuguesa foi recebido esta manhã pela directora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, em Paris, no âmbito da temporada cruzada Portugal-França 2022.

No final do encontro, questionado sobre as ameaças da Rússia usar armas nucleares contra a Ucrânia, João Gomes Cravinho disse que a comunidade internacional não se deve deixar intimidar pelas “palavras soltas e bastantes irresponsáveis” dos governantes russos.

“Não creio que nos possamos deixar intimidar por estas palavras soltas e bastante irresponsáveis que, ocasionalmente, vamos ouvindo por parte de responsáveis russos”, explicou.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros reiterou que Portugal vai apoiar financeiramente a Ucrânia e as forças armadas do país.

“Nós apoiaremos as forças armadas ucranianas. Vamos apoiar politicamente, financeiramente a Ucrânia até que consiga obter os seus objectivos”, detalhou.

João Gomes Cravinho acrescentou ainda que “a Rússia não tem capacidade militar para as anexações que diz ter feito", sublinhando que essas anexações “não têm validade nenhuma”.

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou ontem o decreto de lei que oficializa a anexação de Donetsk, Lugansk e das regiões de Kherson e Zaporíjia à Rússia. No entanto, grande parte da comunidade internacional condenou estas anexações e não reconhece a validade desta decisão.

