Tiroteio na Tailândia : Homem mata pelo menos 34 pessoas no norte do país

Mundo

Um homem matou pelo menos 34 pessoas esta quinta-feira na localidade de Nong Bua Lam Phu no norte da Tailândia. (Arquivo AFP)

Um homem armado matou pelo menos 34 pessoas esta quinta-feira na localidade de Nong Bua Lam Phu no norte da Tailândia. Segundo os primeiros relatos das autoridades, Panya Khamrab, um antigo agente de polícia, também matou os membros da sua família antes de se suicidar.

Eram 12h30, hora local, quando o antigo polícia entrou numa creche armado com uma pistola e uma faca. Panya Khamrab, de 34 anos, conseguiu fugir, do local, de carro atropelando várias pessoas no seu caminho para voltar à sua casa.

Minutos depois, o autor do tiroteio matou a sua família antes de se suicidar. Identificado como um antigo membro das forças policiais, o indivíduo tinha sido demitido no ano passado por motivo de consumo de droga.

O balanço provisório do chefe da polícia local alega que 34 pessoas foram mortas entre as quais 23 crianças.

Na sua página Facebook, o primeiro ministro tailandês, Prayut Chan-O-Cha reagiu a este drama, o segundo no espaço de um mês na Tailândia, expressando “o mais profundo pesar e condolências às famílias dos mortos e feridos".

Prayut Chan-O-Cha ordenou também a abertura imediata de um inquérito para apurar as circunstâncias do sucedido.

