Ucrânia continua a sua progressão e anuncia ter recuperado territórios

RÚSSIA/UCRÂNIA

A contraofensiva ucraniana continua no leste e no sul do país. Kiev anuncia que reconquistou uma parte do seu território e Moscovo continua a retirada gradual das suas tropas em alguns pontos.

Segundo o Ministro da Defesa britânica, as forças militares Ucranianas estão a progredir no sul do país, na margem do rio Dniepr, mas ainda não alcançaram as posições russas. Segundo Natalia Goumeniouk, porta-voz do comando militar no sul da Ucrânia, as forças ucranianas conseguiram conquistar perto de 400 km² de território que era ocupado pelas tropas russas.

Moscovo, por sua parte bombardeou a cidade de Zaporijia, no sul, provocando uma vítima e vários feridos segundo o Governador da região. Paralelamente, os russos também bombardearam a linha de frente na região de Donestk, no leste do país.

As forças russas continuam a recuar e estão a multiplicar o uso de drones de fabricação iraniana. Algo denunciado por Dmytro Kouleba, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, que interpreta isto como sendo uma ajuda do Irão à Rússia. O envio de drones estão "em contradição com as posições de neutralidade públicas assumidas pelo responsáveis iranianos" afirma o chefe da diplomacia ucraniana.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 October 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/M2JV8VyFAh 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dHL65oRl6y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 6, 2022

A União Europeia anunciou novas sanções contra a Rússia para reagir a anexação de quatro regiões por parte do Kremlin na semana passada, depois de referendos rejeitados pela comunidade internacional.

