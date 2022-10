Colonialismo e Brasil em destaque nos 20 anos do festival DocLisboa

Cinema

O festival de cinema DocLisboa está a celebrar 20 anos de existência e volta a fazer da capital portuguesa o palco incontornável do melhor cinema documental. Do cartaz fazem parte mais de 280 filmes, entre os quais 47 estreias mundiais e 28 estreias internacionais.

Dois dos destaques desta edição são a Retrospectiva Carlos Reichenback, para se falar de uma ideia de Brasil, e a Retrospectiva Questão Colonial, que propõe uma reflexão sobre a história recente, o continente africano e as antigas colónias portuguesas e francesas.

Na Retrospectiva Questão Colonial, o ponto de partida é o fim da Guerra da Argélia – simbolizando o fim das colónias francesas –, que coincide com a decisão do Estado Novo fazer Portugal avançar para a guerra colonial.

No total, esta secção contará com 25 sessões que nos trazem filmes de realizadores como Ruy Guerra, Licínio Azevedo, René Vautier, Margarida Cardoso, Skip Norman, Assia Djebar, Flora Gomes, José Cardoso, Mario Marret, Asdrúbal Rebelo, Jean Rouch, Filipa César e Sónia Vaz-Borges, por exemplo.

Entre as secções Competição Internacional e Competição Nacional acontecem múltiplas estreias mundiais e internacionais.

O cinema francês tem uma tradição de forte presença no festival. Em conversa com a RFI, o director do DocLisboa, Miguel Ribeiro, sugeriu duas películas francesas em competição: "Almost a Kiss", de Camille Degeye, e "Pierre Guyotat, le don de soi", de Jacques Kébadian.

Depois, há ainda as secções Da Terra à Lua, Heart Beat, Riscos, Verdes Anos, Doc Alliance e Cinema de Urgência.

Refira-se também o Nebulae, projecto de industria e espaço de networking que recebe França como país convidado.

Tudo no DocLisboa até 16 de Outubro.

