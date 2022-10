Futebol Feminino: Portugal a caminho do Mundial'2023?

Futebol Feminino

A Selecção portuguesa apurou-se para a final do play-off de acesso ao Mundial que vai decorrer em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.

As portuguesas venceram nas meias-finais, do play-off de acesso ao Mundial'2023, a Bélgica por 2-1 e vão agora defrontar a Islândia, em jogos que decorrem em apenas uma mão.

Primeiro adversário ultrapassado

No Estádio em Vizela, em território luso, as portuguesas entraram melhor e abriram o marcador com um tento apontado por Diana Silva, atleta do Sporting CP, aos 28 minutos de jogo.

Diana Silva, internacional portuguesa. © LUSA - ESTELA SILVA

As belgas reagiram e empataram aos 40 minutos com um tento apontado por Tessa Wullaert, futebolista do Fortuna Sittard.

Na segunda parte, quando o jogo parecia caminhar para o prolongamento, a selecção portuguesa conseguiu carimbar o apuramento com um segundo golo marcado por Fátima Pinto, jogador do Alavés.

Portugal venceu por 2-1 e marcou agora encontro com a Islândia na terça-feira 11 de Outubro em Paços de Ferreira, também em território português.

Um triunfo não garante directamente o apuramento para o Campeonato do Mundo de futebol feminino visto que três selecções disputam essas finais e apenas duas vão directamente para o Mundial, enquanto a terceira terá de passar por uma fase de repescagem.

A Selecção Portuguesa de futebol feminino. © LUSA - ESTELA SILVA

