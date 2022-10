França

Elisabeth Borne em Argel para tentar reconciliação franco-argelina

Elisabeth Borne em Argel para tentar reconciliação franco-argelina. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Texto por: Lígia ANJOS 1 min

A primeira-ministra francesa e dezasseis ministros participam no 5º comité inter-governamental de alto nível em Argel, na Argélia. Esta é a primeira reunião em quase 5 anos, depois de vários adiamentos e do cancelamento do encontro no ano passado.