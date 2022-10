Futebol: SL Benfica, FC Porto e Sporting CP venceram antes de nova jornada da Champions

Futebol

Gonçalo Ramos, avançado do SL Benfica.

A nona jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol decorreu neste fim-de-semana. O SL Benfica, o FC Porto e o Sporting CP venceram antes da quarta jornada da fase de grupos da Champions.

Na Liga Portuguesa, o SL Benfica venceu por 4-2 o Rio Ave, no Estádio da Luz em Lisboa, e continua na liderança no Campeonato português da primeira divisão de futebol.

Os golos dos lisboetas foram apontados pelo croata Petar Musa, pelo guarda-redes do Rio Ave, Jhonatan Luiz, na própria baliza, e pelo português Gonçalo Ramos, que bisou.

Os tentos dos vila-condenses foram marcados pelos portugueses Fábio Ronaldo e Guga Rodrigues.

Os encarnados lideram a liga portuguesa com 25 pontos em 27 possíveis após a nona jornada que decorreu este fim de semana.

O FC Porto, detentor do título de campeão, ocupa actualmente a 2ª posição com 22 pontos, isto após o triunfo por 0-2 na deslocação ao terreno do Portimonense.

Os tentos dos dragões foram apontados pelo português Otávio e pelo brasileiro Pepê.

De notar que o Sporting de Braga, com um jogo a menos, está no terceiro lugar com 19 pontos.

Quanto ao Sporting Clube de Portugal venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Santa Clara. Os tentos dos leoninos foram apontados pelo japonês Hidemasa Morita e pelo português Nuno Santos, enquanto o único golo dos açorianos foi marcado pelo japonês Kyosuke Tagawa.

Com este triunfo, os leoninos subiram ao 5° lugar com 16 pontos, a nove do líder da prova.

De notar que na próxima jornada, a 21 de Outubro, o FC Porto recebe o SL Benfica no Estádio do Dragão no Clássico do futebol português.

FC Porto, detentor do título de Campeão de Portugal. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAÚJO

