Coreia do Norte simula ataques "tácticos nucleares"

Coreia do Norte/Japão/ EUA/Coreia do Sul

A Coreia do Norte disse esta segunda-feira, 10 de Outubro, que simulou ataques "tácticos nucleares", nas últimas duas semanas, em resposta à "ameaça militar” que representam os Estados Unidos e os aliados na região.

Publicidade Continuar a ler

Nas últimas duas semanas, o regime de Pyongyang disparou sete mísseis balísticos, incluindo um de alcance intermédio que sobrevoou o Japão, em resposta à “ameaça militar” que representam os Estados Unidos e os alisados na região.

A notícia é avançada pela agência de notícias estatal norte-coreana -KCNA- e o Rondong Sinmun, jornal oficial do Partido dos Trabalhadores da Coreia, partido liderado por Kim Jong-Un. A agência de notícias da Coreia do Norte refere que os testes simularam o ataque a instalações de comando militar da Coreia do Sul, bem como a portos e aeroportos com armas atómicas tácticas. A agência citou ainda Kim Jong-Un dizendo que "embora o inimigo continue a falar de diálogo e negociações, não temos nada para falar nem sentimos a necessidade de o fazer".

Em 2021, o líder norte-coreano fez da aquisição de armas nucleares tácticas a sua prioridade, prometendo desenvolver a forças nuclear do país "na maior velocidade possível".

No mês passado, Pyongyang restruturou a política nuclear do país, delineando um amplo espectro de cenários nos quais poderia usar armas nucleares, encerrando, desta forma, a possibilidade de negociações sobre o seu arsenal nuclear.

Diante dessa ameaça crescente, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão intensificaram a cooperação militar, realizando extensos exercícios navais e aéreos junto da península coreana nas últimas semanas.

As manobras conjuntas são vistas por Pyongyang como um ensaio geral para uma invasão de território norte-coreano.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro