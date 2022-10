Futebol: Benfica e PSG empatam em Paris e seguem na liderança no Grupo H

Futebol

António Silva (direita), defesa português do SL Benfica, defrontou a estrela do futebol francês, Kylian Mbappé (esquerda), avançado do Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões europeus de futebol.

O Paris Saint-Germain recebeu e empatou a uma bola frente ao Benfica num jogo a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O Parque dos Príncipes, com casa cheia, acolheu um jogo intenso e emocionante antes do encontro e durante os 90 minutos da partida.

Kylian Mbappé, rumores que incendeiam os meios de comunicação

O dia parecia ser dedicado ao encontro entre os dois líderes do Grupo H, PSG e Benfica, no entanto nesta terça-feira, 11 de Outubro, as atenções acabaram por ficar viradas para o ‘caso Mbappé’.

Segundo informações divulgadas por vários meios de comunicação em França e em Espanha, o avançado francês, Kylian Mbappé, jogador mais bem pago do PSG, e que renovou no passado verão por três épocas, admitiu a pessoas próximas que queria sair do clube o mais rapidamente possível, no mercado de Janeiro de 2023.

Segundo as informações recolhidas por esses meios de comunicação, e sem confirmação do jogador, o internacional francês não se sente bem no clube, sentindo-se traído por promessas não cumpridas pelo clube.

Essas informações foram desmentidas pelo conselheiro do PSG, o português Luís Campos, que afirmou a vários meios de comunicação que Kylian Mbappé nunca disse isso, nem nunca deixou entender que queria sair do Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé, goleador

Após essas polémicas, o jogo começou com um estádio cheio, com uma luta, no que diz respeito aos cânticos, entre os adeptos parisienses e lisboetas.

O início do encontro foi equilibrado e cada uma das equipas teve oportunidades, mas a diferença acabou por ser feita de grande penalidade.

Aos 38 minutos, o defesa central português António Silva derrubou o espanhol Juan Bernat na área e o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos parisienses.

Kylian Mbappé acabou por abrir o marcador para o Paris Saint-Germain. 1-0 no intervalo.

Uma história de grandes penalidades

A segunda parte começou como a primeira com oportunidades para cada lado, mas novamente o jogo acabou por se decidir com uma grande penalidade.

Aos 60 minutos, o árbitro foi ver o VAR - vídeo-árbitro - e assinalou uma grande penalidade a favor dos lisboetas, após uma falta do médio italiano Marco Verratti sobre o português Rafa Silva.

João Mário, médio luso-angolano do Benfica, empatou o encontro entre as duas equipas.

Apesar dos dois clubes terem tido mais oportunidades, o jogo acabou com um empate a uma bola como no Estádio da Luz em Lisboa.

O SL Benfica e o PSG lideram com oito pontos o Grupo H, enquanto aos italianos da Juventus e os israelitas do Maccabi Haifa ocupam o terceiro lugar com três pontos, isto após o triunfo israelita por 2-0 frente aos transalpinos.

Na próxima jornada, a 25 de Outubro, os encarnados recebem a Juventus, enquanto os parisienses acolhem o Maccabi Haifa.

Danilo Pereira (esquerda), defesa do PSG, e Gonçalo Ramos (direita), avançado do SL Benfica, num duelo português na Liga dos Campeões europeus de futebol. © LUSA - TIAGO PETINGA

