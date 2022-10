Israel e o Líbano alcançam acordo "histórico"

Israel/Líbano

Israel e o Líbano concluíram esta terça feira, 11 de Outubro, um acordo "histórico" sobre a fronteira marítima, resolvendo uma disputa de longa data sobre as águas no Mediterrâneo com importantes reservas de gás.

Após intensas negociações sob a égide dos Estados Unidos, Israel anunciou um acordo "histórico" com o Líbano para delimitar a sua fronteira. Este acordo coloca um ponto final no contencioso sobre as águas no Mediterrâneo com importantes reservas de gás.

De acordo com a imprensa, o acordo prevê que o campo 'offshore' Karish esteja sob controlo israelita e que as reservas de Cana, localizadas mais a nordeste, sejam concedidas ao Líbano - embora parte do mesmo atravesse a futura fronteira. De acordo com as fontes, o Estado hebraico receberia uma parte das receitas do gás de Cana.

Numa altura em que a União Europeia procura diversificar o abastecimento de gás, devido à invasão russa da Ucrânia, Israel aposta no campo de Karish para aumentar as entregas de gás ao velho continente.

No domingo, o grupo britânico Energean anunciou o início dos testes para ligar a plataforma de gás Karish ao território israelita. Em julho, o primeiro-ministro israelita abordou essa questão com o Presidente francês. Yair Lapid terá pedido a Emmanuel Macron para usar sua influência no acordo com Beirute, especialmente porque a empresa francesa Total deve explorar o depósito de Cana.

Mas, ao contrário de Karish, este campo ainda está longe de poder ser activado e deve ser objeto de mais prospecções, determinando o acesso aos recursos de gás recuperáveis.

